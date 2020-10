Πολιτική

Μάας: Η Άγκυρα να σταματήσει τα παιχνίδια

«Να σταματήσει τα παιχνίδια μεταξύ αποκλιμάκωσης και προκλήσεων, αν η κυβέρνησή της ενδιαφέρεται για συνομιλίες», κάλεσε την Τουρκία ο Γερμανός ΥΠΕΞ.

Η Τουρκία πρέπει να αποφεύγει τις προκλήσεις στην ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας, προσθέτοντας ότι η χώρα του είναι αλληλέγγυα προς την Ελλάδα και την Κύπρο, εταίρους της στην ΕΕ.

«Η Άγκυρα πρέπει να σταματήσει τα παιχνίδια μεταξύ αποκλιμάκωσης και προκλήσεων, αν η κυβέρνησή της ενδιαφέρεται για συνομιλίες, όπως έχει διαβεβαιώσει επανειλημμένα», επεσήμανε ο Μάας προτού αναχωρήσει από το Βερολίνο για επίσημες επισκέψεις στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών παρότρυνε την Τουρκία να παραμείνει ανοικτή στον διάλογο και να μην επαναλάβει τις έρευνες για υποθαλάσσια κοιτάσματα αερίου.

Η δήλωση του Χάικο Μάας έρχεται λίγες ώρες πριν την άφιξή του στην Αθήνα, την επίσκεψή του στη Λευκωσία και την ακύρωση της επίσκεψής του στην Άγκυρα.