Αθλητικά

Στην Εντατική ο Μπρούνο Μαρτινί

Ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας, υπέστη καρδιακή προσβολή, ενώ ήταν στο προπονητικό κέντρο του Μονπελιέ, όπου είναι αναπληρωτής διευθυντής.

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Αρνό ντε Βιλνέβ» νοσηλεύεται ο Μπρούνο Μαρτινί.

Ο 58χρονος Γάλλος, πρώην διεθνής (31 συμμετοχές από το 1987 μέχρι το 1996) τερματοφύλακας, υπέστη καρδιακή προσβολή, ενώ ήταν στο προπονητικό κέντρο του Μονπελιέ, όπου είναι αναπληρωτής διευθυντής.

Ο Μαρτινί, έχει αγωνισθεί σε περισσότερους από 500 αγώνες του σαμπιονά με τα «χρώματα» της Οσέρ, της Νανσί και της Μονεπλιέ, ενώ στις «μικρές» εθνικές ομάδες των «τρικολόρ», υπήρξε συμπαίκτης με τους Ερίκ Καντονά, Λοράν Μπλαν.