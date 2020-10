Κοινωνία

Δολοφονία Σούζαν Ίτον: αποδέχθηκε τις κατηγορίες ο 28χρονος

Ξεκίνησε η δίκη για τη δολοφονία της Αμερικανίδας βιολόγου. Με αλεξίσφαιρο στο εδώλιο ο 28χρονος. Με δάκρυα στα μάτια η αδερφή του θύματος.

Ξεκίνησε το πρωί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου η δίκη για τη δολοφονία της Αμερικανίδας βιολόγου, Σούζαν Ίτον, η οποία είχε βρεθεί νεκρή το καλοκαίρι του 2019 στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων.

Η Αμερικανίδα Σούζαν Ίτον είχε μεταβεί στην Ελλάδα από τη Δρέσδη της Γερμανίας, όπου διέμενε μόνιμα, προκειμένου να συμμετάσχει σε διεθνές συνέδριο Βιολογίας στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, στο Κολυμπάρι Χανίων. Στις 2 Ιουλίου του 2019 έφυγε από τις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ για να κάνει τζόκινγκ στην περιοχή, χωρίς να επιστρέψει ποτέ. Μετά από μέρες αναζήτησης, το πτώμα της εντοπίστηκε από περιπατητές μέσα σε ένα γερμανικό καταφύγιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο ύψος του Πύργου Ψηλονέρου, κοντά στο Μάλεμε Χανίων.

Στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθεται ένας 28χρονος Κρητικός, ο οποίος είχε συλληφθεί στις 15 Ιουλίου του περασμένου έτους, μερικές ημέρες μετά τον εντοπισμό της σορού της διακεκριμένης επιστήμονα. Ο ίδιος έφθασε το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ οι συγγενείς του διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την παρουσία καμερών στα Δικαστήρια. Παρόντες είναι και συγγενείς της αδικοχαμένης βιολόγου, όχι όμως ο σύζυγος και τα παιδιά της, οι οποίοι μάλιστα δε γνωρίζουν λεπτομέρειες για το τί βίωσε η άτυχη Ίτον και βρίσκονται υπό ψυχολογική παρακολούθηση.

"Δέχομαι ότι ισχύει η κατηγορία" είπε ο 28χρονος κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας. Η πλευρά της υπεράσπισης του κατηγορούμενου υπέβαλε αίτημα να προσέλθουν για να εξεταστούν οι πραγματογνώμονες που διενήργησαν την ψυχιατρική εξέταση του κατηγορούμενου. Για το αίτημα επιφυλάχθηκε η έδρα.

Οι καταθέσεις ξεκίνησαν με την αδερφή της μοριακής βιολόγου, Τζούλι, οποία βουρκωμένη ξεκίνησε να εξιστορεί το πώς πληροφορήθηκε το θάνατο της Σούζαν. "Ήταν μεσάνυχτα" - είπε, "κοιμόμουν στη Βιρτζίνια όταν χτύπησε το τηλέφωνο". Ήταν ο γαμπρός της, ο οποίος την ενημέρωσε ότι η Σούζαν είχε εξαφανιστεί... "Ήταν θαυμάσια και μεγαλειώδης η αδερφή μου. Είχε πάθος και ήταν εκπληκτική στο να βρίσκει απαντήσεις σε επιστημονικά ζητήματα" - είπε η αδερφή της Σούζαν Ίτον. "Ήταν το πιο ενδιαφέρον άτομο που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Κυρίως, όμως, αγαπούσε τρομερά την οικογένεια της" - πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε στο Ινστιτούτο Max Planck, όπου επί 20 χρόνια διηύθυνε το δικό της εργαστήριο. Κλαίγοντας μίλησε για το χαμό, προ 6ετίας, της 18χρονης κόρης της από καρκίνο και την αμέριστη στήριξη που της παρείχε η αδερφή της Σούζαν Ίτον. «Αυτός είναι ο λόγος που είμαι δυνατή και στέκομαι εδώ» - είπε ενώ παράλληλα έκανε λόγο για μια ψυχολογικά διαλυμένη οικογένεια. Μάλιστα, όπως είπε, ο θάνατός της έχει επηρεάσει δραματικά το σύζυγο του θύματος, ο οποίος δούλευε πάνω σε κάτι που θα μπορούσε να βραβευθεί με Νόμπελ και αυτό έκανε ιδιαίτερα υπερήφανη την Σούζαν! "Η αδερφή μου είχε μόλις μάθει ότι πρότειναν το όνομα της να συμπεριληφθεί στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Γερμανίας" ανέφερε.

Πώς βρέθηκε η σορός

Τη "σκυτάλη" στην κατάθεση έλαβε ο άνδρας που μαζί με το φίλο του, τη μοιραία νύχτα, εισήλθαν στη σπηλιά και βρήκαν το πτώμα της άτυχης βιολόγου. Όπως είπε, οι δυο τους, είχαν ξαναπάει στο σημείο 20 ημέρες νωρίτερα, για να βρουν την είσοδο. Όταν τη βρήκαν, πήγαν ξανά με φακούς για να εξερευνήσουν και ανάλογα με το τί θα συναντούσαν, θα ξαναπήγαιναν. Για την υπόθεση της Σούζαν Ίτον, είχαν ακούσει μόνο για την εξαφάνισή της.

"Κάποια σημεία ήταν δύσκολα, αλλά διαλέξαμε τον εύκολο δρόμο, καθαρά για εξερεύνηση" είπε, ενώ σημείωσε ότι στο φίλο του δεν άρεσε η οσμή! "Νόμιζα ότι φοβόταν" - είπε και πρόσθεσε πως είπε στο φίλο του να κάνουν γρήγορα καθώς έπρεπε να επιστρέψει στο σπίτι και την οικογένειά του.

Μαζί οι δύο φίλοι, που όπως είπαν, έχουν χόμπι την ανίχνευση μετάλλων, αντίκρισαν το πτώμα, νομίζοντας αρχικά ότι ήταν κούκλα! "Στην αρχή κολλήσαμε. Σκεφτήκαμε πως θα είναι κούκλα, αλλά μετά είδαμε το παπούτσι. Τα χάσαμε λίγο και μετά πήγαμε στο τμήμα" είπε ο μάρτυρας, ενώ για τον 28χρονο ανέφερε πως δεν τον γνωρίζει, γνώριζε όμως τον πατέρα του και τους δυο θείους του. "Το πτώμα ήταν σαν έχει κάνει βουτιά από επτά μέτρα ύψος σε βράχια" - είπε ο ίδιος, περιγράφοντας το σοκαριστικό θέαμα που οι δύο φίλοι αντίκρισαν στη σπηλιά.

Στη συνέχεια κατέθεσε το δεύτερο άτομο που βρέθηκε στη σπηλιά. "Στην αρχή δεν το πιστέψαμε. Δεν ήταν εύκολο να το πιστέψουμε" - είπε, περιγράφοντας τα επόμενα δευτερόλεπτα που έμοιαζαν αιώνας. "Πλησίασα ένα μέτρο. Αγωνία, φόβος... Έχουν μείνει στο μυαλό μας φωτογραφίες, εικόνες" - είπε, "ξετυλίγοντας" το σοκ που υπέστη μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα.

Πώς κινήθηκε η ΕΛ.ΑΣ

Στη συνέχεια κατέθεσε ο αστυνομικός της Ασφαλείας Χανίων, ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες, ενώ νωρίτερα ως μάρτυρες ήρθαν και δυο μελισσοκόμοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή του συμβάντος και είχαν εξεταστεί προανακριτικά, δίνοντας μάλιστα και δείγμα DNA.

Ο αστυνομικός αναφέρθηκε σε γνωστές πτυχές των ερευνών σχετικά με τις κάμερες και το λευκό αυτοκίνητο του δράστη και σε περιστατικά που ο καθ'ομολογίαν δράστης είχε σκεφτεί, προγενέστερα του συμβάντος. "Επικοινωνήσαμε με τα αρμόδια αστυνομικά τμήματα, για να δούμε αν όντως υπήρχαν κάποιες απόπειρες ή ενοχλήσεις" - είπε, προσθέτοντας πως διαπίστωσαν ότι κάποια πράγματα "ταίριαζαν".

Όπως σημείωσε ο αστυνομικός, ο ίδιος ο 28χρονος υπέδειξε σημεία που ειχε προσπαθήσει, ανεπιτυχώς, να κάνει κάτι ανάλογο. "Μετά από αυτά εκδόθηκε και η διάταξη του εισαγγελέα για την δημοσιοποίηση των στοιχείων του για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια" είπε.

"Η συμπεριφορά του συγκεκριμένου υπόπτου ήταν από την αρχή προβληματική" - είπε ο αστυνομικός στο Δικαστήριο, αναφερόμενος στη στάση του 28χρονου κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών. "Είχε τρομερό άγχος" - είπε,προσθέτοντας πως δεν του ασκήθηκε καμία βία από την πλευρά των αστυνομικών. "Δεν είναι δυνατόν να εξιχνιαστεί μια τέτοια υπόθεση με βία, αυτά ανήκουν σε άλλες εποχές" - υπογράμμισε. Κατέθεσε επίσης ότι ο τρόπος, με τον οποίο αποπειράθηκε να χτυπήσει τις άλλες γυναίκες προγενέστερα ήταν ο ίδιος, με τον τρόπο που ενήργησε στην περίπτωση της Σούζαν.

Πηγή: cretalive.gr