Κοινωνία

Πάνω από 100 κιλά ηρωίνης βρέθηκαν “ορφανά” σε διαμέρισμα (εικόνες)

Το διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας είχε ενοικιαστεί με βραχυπρόθεσμη μίσθωση.

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας.

Το διαμέρισμα δίπλα στο σταθμό Λαρίσης είχε νοικιαστεί με βραχυπρόθεσμη μίσθωση, από 24 Σεπτεμβρίου και μετά από έρευνες των αστυνομικών Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εντοπίστηκαν πάνω από 102 κιλά ηρωίνης.

Σε έρευνα που ακολούθησε το πρωί της Κυριακής βρέθηκαν εντός του διαμερίσματος 208 συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού μικτού βάρους 102, 685 κιλών ηρωίνης, μέσα σε 4 σάκους.

Τα ναρκωτικά προορίζονταν για διακίνηση στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές της δυτικής Αττικής, όπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες των Αρχών.

Η κατάσχεση των ναρκωτικών έγινε στο πλαίσιο έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, κατά τη διάρκεια της οποίας, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, εντοπίστηκε και τέθηκε υπό επιτήρηση το διαμέρισμα.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων στην υπόθεση.