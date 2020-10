Life

“Η Φαμίλια”: Οι συμπεθέρες κάνουν άνω - κάτω την Μαίρη και τον Γιάννη (εικόνες)

Άφθονο γέλιο και ξεκαρδιστικές ατάκες στα νέα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1.

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Η ΓΙΑΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ»

Η Μαίρη κι ο Γιάννης μιλούν στον ψυχολόγο για τη μαμά του Γιάννη, τη Δέσποινα, που δεν έχει πρόβλημα να μπει στο σπίτι του ζευγαριού και ν’ αλλάξει τη διαρρύθμιση των επίπλων σαν να μην τρέχει τίποτα! Είναι μια χειριστική μάνα και πεθερά, που θέλει να έχει λόγο για τα πάντα και στα πάντα. Δεν το έχει σε τίποτα να μαζέψει μια σακούλα σκουπιδιών με πράγματα του σπιτιού, μόνο και μόνο για να έχει την αφορμή να πει στη Μαίρη ότι «αυτά τα είδε η πεθερά»! Η Μαίρη εκνευρίζεται απίστευτα με τον Γιάννη, όταν εκείνος δεν την υποστηρίζει αρκετά μπροστά στη μητέρα του. Η Μαίρη πιστεύει ότι ο Γιάννης είναι αγενής εξαιτίας της Δέσποινας, ενώ γίνεται έξαλλη που ο μικρός Γιώργος χρησιμοποιεί ατάκες της γιαγιάς του. Η Δέσποινα είναι ικανή να χαλάσει σε δευτερόλεπτα μια ωραία οικογενειακή βραδιά, αλλά μήπως η συμπεθέρα της, η Τζο, είναι καλύτερη; Η συνύπαρξη των δυο τους είναι εκρηκτική!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙΣ;»

Η Άννα φοβάται ότι οι γονείς της θα την κάνουν ρεζίλι στο πρώτο της αγόρι και τους ετοιμάζει ένα σενάριο να παίξουν, ώστε να τους συστήσει χωρίς να έχουν πολλά-πολλά μαζί του! Εντωμεταξύ, ο Γιώργος απογαλακτίζεται και πλέον κοιμάται μόνος του, ενώ η Έλλη πιάνει δουλειά σε γυμναστήριο, για να έχει δικά της λεφτά και να κάνει πλαστική στη μύτη. Η Μαίρη κι ο Γιάννης βλέπουν ότι τα παιδιά τους μεγαλώνουν και σιγά-σιγά ανοίγουν τα φτερά τους να πετάξουν. Τρέμουν στην ιδέα ότι θα μείνουν μόνοι και γερασμένοι, με την «γρουσούζα» Τζο, τη «σπαστικιά» Δέσποινα, τον «βλάκα» Στάθη και την «τσιγγούνα» Λίτσα, που μαζεύει τα μπισκότα από τις καφετέριες. Μήπως υπάρχει ελπίδα να ανανεώσουν τη ζωή τους και να γίνουν in fashion; Επίσης, τι ρόλο παίζουν οι εφευρέσεις του Γιάννη στη ζωή του ζευγαριού;

H σειρά βασίζεται στο φορμάτ «LA FAMIGLIA» των Ran Dovrat, Avi Belkin και Ohad Perach. Διανέμεται από την ARMOZA FORMATS (an ITV Company).

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Βασίλης Θωμόπουλος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Ζήσης Ρούμπος, Τόλης Παπαδημητρίου, Μάνος Τσότρας

Executive Producer: PEDIO PRODUCTIONS

Πρωταγωνιστούν: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Νίκος Σταυρακούδης, Μιχάλης Σαράντης, Ιωάννα Μαυρέα, Ελεάνα Στραβοδήμου, Μαρίτα Γαγάνη, Νεφέλη Οικονόμου, Κωνσταντίνος Σελβιάδης.

Στον ρόλο της Δέσποινας η Υρώ Μανέ

«Η Φαμίλια»: Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1

