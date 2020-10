Πολιτική

Τσίπρας για Τουρκία: Ελλάδα και ΕΕ θα χάσουν κάθε αξιοπιστία αν δεν υπάρξουν κυρώσεις

«Πολύ φοβάμαι ότι η Γερμανική Προεδρία και η ΕΕ στο σύνολό της δεν πρόκειται να αναλάβουν τις ευθύνες τους αν δεν πιεστούν» τόνισε στην έκτακτη σύσκεψη στην Κουμουνδούρου...

«Αναρωτιέμαι, άραγε, ποια είναι η κόκκινη γραμμή για τον κ. Μητσοτάκη;», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με κομματικές πηγές, κατά τη χθεσινή έκτακτη σύσκεψη στην Κουμουνδούρου με τους αρμόδιους τομεάρχες και πρώην αρχηγούς Ενόπλων Δυνάμεων, με αντικείμενο την τουρκική επιθετικότητα και τη νέα NAVTEX της Τουρκίας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είπε ειδικότερα ότι «δεν πρέπει να μας εκπλήσσουν οι εξελίξεις». Θύμισε ότι πριν από δέκα μέρες δήλωσε ότι «ο κ. Μητσοτάκης πέταξε λευκή πετσέτα στη Σύνοδο» και πως «την ίδια στιγμή ο ίδιος δήλωνε απόλυτα ικανοποιημένος από τα αποτέλεσματά της, παρόλο που δεν είχε καμία αναφορά σε κυρώσεις». «Και μέσα σε δέκα μέρες», σημείωσε ο κ. Τσίπρας, «ο Ερντογάν άνοιξε τα Βαρώσια και έστειλε πάλι ερευνητικό εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας ακόμη και εντός των 12 μιλίων των δυνητικών χωρικών μας υδάτων στο Καστέλοριζο».

«Αναρωτιέμαι, άραγε, ποια είναι η κόκκινη γραμμή για τον κ. Μητσοτάκη;», είπε, προσθέτοντας ότι «στις παρούσες συνθήκες η επέκταση στα 12 μίλια στα νησιά μας στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Κρήτη είναι μονόδρομος. Όπως και η πίεση στη Σύνοδο για κυρώσεις». «Πολύ φοβάμαι», συνέχισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «ότι η Γερμανική Προεδρία και η ΕΕ στο σύνολό της δεν πρόκειται να αναλάβουν τις ευθύνες τους αν δεν πιεστούν. Και αν δεν υπάρξει μηχανισμός κυρώσεων έστω τώρα και αν ταυτόχρονα δεν ανοίξει το θέμα επέκτασης σε 12 ν.μ. στην Ανατολική Μεσόγειο η Ελλάδα και η ΕΕ θα χάσουν πια κάθε αξιοπιστία».