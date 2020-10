Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τα αποτελέσματα των rapid τεστ στη Νίκαια

Από τη Δευτέρα ξεκίνησαν τα τεστ στο κέντρο της Νίκαιας, που συνεχίστηκαν την Τρίτη.

Δωρεάν rapid τεστ σε πολίτες πραγματοποίησαν την Δευτέρα και την Τρίτη κλιμάκια του ΕΟΔΥ, στην πλατεία Αγίου Νικολάου στη Νίκαια.

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα έγιναν 677 τεστ για κορονοϊό, εκ των οποίων επτά βρέθηκαν θετικά. Από αυτά, τα έξι αφορούν σε Έλληνες (δύο άνδρες, τέσσερις γυναίκες) και ένα σε αλλοδαπό (άνδρα), με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

Σήμερα διενεργήθηκαν 722 τεστ, από τα οποία βρέθηκαν δεκατέσσερα (14) θετικά και αφορούν σε Έλληνες (10 άνδρες, 4 γυναίκες), με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

Συνολικά δηλαδή έγοναν 1.399 τεστ, απο τα οποία βρέθηκαν 21 θετικά, που αφορούν 20 Έλληνες και έναν αλλοδαπό. Πρόκειται για 13 άνδρες και 8 γυναίκες. με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.