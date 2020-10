Αθλητικά

Νίκη και με το Κόσοβο η Εθνική Ομάδα για να παραμείνει στην κορυφή

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 200 επιλογές στα πρακτορεία ΟΠΑΠ για το αυριανό παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.

Η Εθνική Ομάδα συνέχισε τις επιτυχίες της στο Nations League. Κέρδισε με 2-0 στο ΟΑΚΑ τη Μολδαβία κι έκανε ένα ακόμα βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο. Αύριο, στις 21:45, δίνει νέο εντός έδρας παιχνίδι με το Κόσοβο, το οποίο κέρδισε και στην Πρίστινα με 1-2. Στόχος είναι η νίκη που θα κρατήσει το συγκρότημα του Τζον Φαν’τ Σχιπ στην κορυφή του ομίλου.

Στην τέταρτη αγωνιστική των ομίλων του Nations League ξεχωρίζουν δύο ντέρμπι της πρώτης κατηγορίας. Στον πρώτο όμιλο θα αναμετρηθούν αύριο (21:45) στο Μπέργκαμο η Ιταλία και η Ολλανδία. Στον τρίτο όμιλο θα γίνει αύριο (21:45) στο Ζάγκρεμπ η μάχη της Κροατίας με την Γαλλία, των δύο φιναλίστ του Mundial του 2018.

Η διαφορά νίκης, τα μονά/ζυγά γκολ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 200 επιλογές για τους αγώνες Ελλάδα-Κόσοβο, Ιταλία-Ολλανδία και Κροατία-Γαλλία.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στη διαφορά νίκης, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, την ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο και το τελευταίο κόρνερ, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, τον παίκτη που θα σκοράρει, τον πρώτο και τον τελευταίο παίκτη που θα σκοράρει, τα μονά/ζυγά γκολ, το ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ, την κόκκινη κάρτα, τη νίκη με μηδέν παθητικό.

Διπλή αγωνιστική στην Euroleague με πολλά ειδικά στοιχήματα

Συνεχίζεται η δράση και στο μπάσκετ με διπλή αγωνιστική στην Euroleague. Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ δίνει 2 εκτός έδρας παιχνίδια, απόψε (21:45) με τη Βιλερμπάν και την Πέμπτη (22:00) με τη Μπαρτσελόνα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αύριο (21:00) την Αρμάνι Μιλάνο και την Πέμπτη (21:00) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στην Euroleague. Ανάμεσά τους είναι και αυτά για το ημίχρονο-τελικό, τη διαφορά των πόντων, τον νικητή της πρώτης περιόδου, τον νικητή του πρώτου ημιχρόνου, τον πρώτο σκόρερ, τον πρώτο ριμπάουντερ, τον πρώτο στις ασίστ, την ομάδα με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα, την ομάδα με τα περισσότερα κλεψίματα, την ομάδα με τα περισσότερα ριμπάουντ, την ομάδα με τις περισσότερες ασίστ.

