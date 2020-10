Κόσμος

Βέμπερ στην Τουρκία: αποσύρετε το Oruc Reis ή υποστείτε τις κυρώσεις

Είναι πλέον προφανές ότι ο Ερντογάν έκανε μια κίνηση αποκλιμάκωσης μόνο για να αποφύγει τις κυρώσεις, τονίζει ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Στέλνοντας ξανά στη θάλασσα το Oruc Reis, η Τουρκία εκ νέου υπονομεύει τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο» τονίζει ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωκοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Ο ίδιος, σε παρέμβασή του μέσω της εφημερίδας "Καθημερινή" σχολιάζει τη νέα τουρκική NAVTEX, τονίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει υπάρξει ιδιαίτερα εποικοδομητική και λογική στην προσέγγισή της αν και είναι αντιμέτωπη με μόνιμες προκλήσεις και επιθέσεις.

«Είναι πλέον προφανές ότι ο Ερντογάν έκανε μια κίνηση αποκλιμάκωσης μόνο για να αποφύγει τις κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Για τον λόγο αυτό, είναι επείγον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο τέλος της εβδομάδας να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Καλέστε το Oruc Reis πίσω στο λιμάνι και αρχίστε τις συνομιλίες ή θα υποστείτε κυρώσεις» καταλήγει.