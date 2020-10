Οικονομία

“Εξοικονομώ - Αυτονομώ”: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Τα ποσά επιδότησης

Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις για το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων.

Στις 30 Νοεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», με προϋπολογισμό ύψους 850 εκατ. ευρώ και ποσοστά επιχορήγησης των επενδύσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας που φθάνουν σε ορισμένες περιοχές της χώρας ακόμη και στο 95%.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε σήμερα στην προδημοσίευση του Οδηγού του Προγράμματος προκειμένου να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες κατοικιών να προετοιμάσουν την αίτησή τους. Σημειώνεται πως το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει απλούστερη διαδικασία υπαγωγής για πολυκατοικίες αλλά και διευρυμένες σε σχέση με το παρελθόν προϋποθέσεις υπαγωγής, ως προς το εισόδημα και την ενεργειακή κατηγορία στην οποία κατατάσσεται το κτίριο.

O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Xατζηδάκης δήλωσε σχετικά ότι «η προδημοσίευση του οδηγού του "Εξοικονομώ-Αυτονομώ" σήμερα δείχνει ότι μπαίνουμε στην γραμμή της αφετηρίας για την ενεργοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος ενεργειακής εξοικονόμησης που είχαμε ποτέ. Το γνωστό σε όλους "Εξοικονομώ κατ' Οίκον", το δημοφιλέστερο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ξεκινήσαμε με τον Κωστή Μουσουρούλη το 2009, μετατρέπεται σε "Εξοικονομώ-Αυτονομώ". Απαντά στην αυξημένη έμφαση σε θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης που δίνεται πλέον τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Βασικές διαφορές με τα παλιά "Εξοικονομώ" είναι:

Η πολύ υψηλότερη χρηματοδότηση των 850 εκατ. ευρώ (υπενθυμίζω ότι όλα τα προγράμματα που «έτρεξαν» από το 2011 και μετά είχαν συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 1,3 δισ. ευρώ)

Το πολύ μεγαλύτερο ποσοστό επιδοτήσεων που φτάνει ακόμα και το 85% (95% στις λιγνιτικές περιοχές - ρήτρα δίκαιης μετάβασης), και συνδέεται για πρώτη φορά με την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

Η παράμετρος της ενεργειακής αυτονομίας, με εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων και παρεμβάσεις για παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας.

Το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα ακολουθήσουν ακόμα μεγαλύτερα προγράμματα εξοικονόμησης από το επόμενο έτος και μετά. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν υπαχθούν στο τρέχον πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στους επόμενους κύκλους μαζί με άλλους ενδιαφερομένους, με νέες αιτήσεις. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο οι πόροι που εκτιμάται ότι θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας έως και το 2023 θα ανέλθουν σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ ! Και στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και κεφάλαια από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 που θα διασφαλίσουν ότι τα επόμενα χρόνια θα κάνουμε ένα πραγματικό άλμα στην ενεργειακή εξοικονόμηση, μια πράσινη πολιτική με σημαντικά οφέλη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τον κατασκευαστικό κλάδο».

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των αιτήσεων ανά Περιφέρεια διαμορφώνεται ως εξής:

Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου: 30.11.2020

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 02.12.2020

Δυτικής Μακεδονίας: 04.12.2020

Κεντρικής Μακεδονίας: 07.12.2020

Θεσσαλίας: 09.12.2020

Ηπείρου, Ιονίων Νήσων: 11.12.2020

Αττικής: 14.12.2020

Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου: 16.12.2020

Δυτικής Ελλάδας: 18.12.2020

Πολυκατοικίες: 11.01.2021

Το πρόγραμμα θα παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά περιφέρεια ενώ εκτός από τις επιχορηγήσεις το πρόγραμμα παρέχει και άτοκα δάνεια. Το βασικό ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται (ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία) από 35% έως 65%, στο οποίο προστίθενται:

Eιδική προσαύξηση +10% λόγω COVID - 19 σε όλους

Ενεργειακό premium +10% εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β'

Ειδική προσαύξηση +10% (ρήτρα δίκαιης μετάβασης) σε λιγνιτικές περιοχές.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός για μονοκατοικίες και διαμερίσματα είναι 50.000 ευρώ και για πολυκατοικίες 80.000 ευρώ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα δικαιολογητικά κλπ.