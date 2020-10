Life

“The 2night Show” με… καλή παρέα την Τετάρτη (εικόνες)

Μια καλή παρέα μπορεί να κάνει τη διαφορά! Έτσι, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται αγαπημένους καλεσμένους αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Αύριο το βράδυ στο «The 2Night Show», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται τη Βάσω Λασκαράκη. Η όμορφη ηθοποιός αποκαλύπτει γιατί δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να παρουσιάσει τη δική της εκπομπή αλλά και γιατί αρνήθηκε να παίξει στα σήριαλ που της πρότειναν τη φετινή σεζόν. Πώς περνάει το χρόνο της με την μονάκριβη κόρη της Εύα; πώς βιώνει την ευτυχία στο πλευρό του συζύγου της, Λευτέρη Σουλτάτου; Υπάρχει ενδεχόμενο να μεγαλώσει η οικογένεια τους; Τέλος, με τη βοήθεια του Γρηγόρη σκαρώνουν μια μαντινάδα γεμάτη αγάπη, έρωτα και πολύ χιούμορ!

Καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου και ο Γιάννης Αϊβάζης μαζί με την Μαρία Κορινθίου. Το αγαπημένο ζευγάρι μιλά για όλους και για όλα χωρίς δεύτερες σκέψεις. Πώς είναι η επαγγελματική τους σχέση τώρα που συνεργάζονται στο μονόλογο «Τζόρνταν»; Έχουν φτάσει ποτέ κοντά στον χωρισμό; Πώς αντιμετωπίζουν τα κακόβουλα σχόλια και τα στοιχήματα που τους ήθελαν να χωρίζουν; Μια φιλική κουβέντα με πολύ τηλεοπτικό ενδιαφέρον!

Ο αγαπημένος ράπερ Μike , μετά τις αποκαλύψεις που έκανε για την περιπέτεια του με τον καρκίνο, έρχεται στο «The 2Night Show» και μοιράζεται με τον Γρηγόρη τις λεπτομέρειες για την προσωπική μάχη που έδωσε και βγήκε νικητής. Ο ταλαντούχος ράπερ περιγράφει τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο χειρουργείο ,για τις επώδυνες χημειοθεραπείες στις οποίες υποβλήθηκε, για την βαθιά πίστη του αλλά και την δύναμη ψυχής που είχε και τον έκανε να σταθεί ξανά στα πόδια του έχοντας πάντα στο πλευρό του, την Έλενα Τσαγκρινού.

Όλα αυτά, στο “The 2night Show” αύριο στις 23:30 το βράδυ στον ΑΝΤ1!

