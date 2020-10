Οικονομία

ΟΟΣΑ: η Άννα Διαμαντοπούλου είναι η υποψήφια της Ελλάδας για επικεφαλής του Οργανισμού

Την Άννα Διαμαντοπούλου προτείνει η Ελλάδα ως υποψήφια για τη θέση του ΓΓ του ΟΟΣΑ.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με την πρώην Επίτροπο και Υπουργό και Πρόεδρο του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη Άννα Διαμαντοπούλου, την οποία η Ελλάδα θα προτείνει ως υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Μετά τη συνάντηση ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Σε συνθήκες πανδημίας, παγκόσμιας οικονομικής αναταραχής, θεμάτων ασφαλείας και νέων προκλήσεων όπως το Μεταναστευτικό και η κλιματική αλλαγή, ο ρόλος των διεθνών οργανισμών αποκτά κρίσιμη διάσταση. Πολύ περισσότερο, όταν μιλάμε για τον ΟΟΣΑ, τον κατεξοχήν φορέα για τη συνεργασία των κρατών με στόχο την ειρήνη και την κοινή ανάπτυξη. Η χώρα μας υπήρξε ιδρυτικό μέλος αυτού του σημαντικού οργανισμού. Και μάλιστα ένας Έλληνας, ο Ξενοφών Ζολώτας, ήταν ο εισηγητής της σημερινής μορφής του. Είναι χαρά μου, λοιπόν, που, 60 χρόνια μετά, η πατρίδα μας για πρώτη φορά στην ιστορία της, θέτει υποψηφιότητα για την ηγεσία του. Και εισηγείται για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ μία άξια Ελληνίδα: Την Άννα Διαμαντοπούλου.

Η κυρία Διαμαντοπούλου αποτελεί μία υπερκομματική επιλογή, με πολυδιάστατη επιστημονική και κοινωνική διαδρομή. Με διεθνή εμπειρία και αναγνώριση. Αλλά και δράση σε τομείς όπως η Εκπαίδευση, η Απασχόληση, οι νέες Τεχνολογίες και το Περιβάλλον. Ζητήματα, δηλαδή, που ανήκουν στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος του ΟΟΣΑ για τον 21ο αιώνα. Η προσωπικότητά της έχει συνδεθεί με τολμηρές επιλογές, μεγάλες συναινέσεις και καινοτόμες προτάσεις: Ως Ευρωπαία Επίτροπος τίμησε το χαρτοφυλάκιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής. Ως υπουργός Παιδείας ήταν πρωταγωνιστής των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Κι ως υπουργός Ανάπτυξης εργάστηκε για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας. Ενώ, εδώ και 8 χρόνια, προΐσταται του Δικτύου. Ενός πρωτοπόρου Ινστιτούτου, το οποίο εστιάζει στις μεταρρυθμίσεις που απαιτεί η Δ΄ Βιομηχανική Επανάσταση, έχοντας διεθνείς συνεργασίες σε 4 ηπείρους. Η Άννα Διαμαντοπούλου σηματοδοτεί την σύγχρονη Ελληνίδα της προόδου και του κόσμου. Με γνώσεις, κύρος και εμβέλεια, που ξεπερνούν τα εθνικά μας σύνορα. Είναι, λοιπόν, η πιο κατάλληλη υποψήφια για το αξίωμα της Γενικής Γραμματέως του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Της εύχομαι καλή επιτυχία και όρεξη για δουλειά».

Η Άννα Διαμαντοπούλου δήλωσε: «Η απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να με προτείνει για τη θέση της Γενικής Γραμματέως του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), είναι για μένα μεγάλη τιμή και ταυτόχρονα, μεγάλη ευθύνη»..

Η Ελλάδα διεκδικεί την ηγεσία του ΟΟΣΑ.

Η διαδικασία εκλογής του νέου Γενικού Γραμματέα είναι μια αναμέτρηση ανάμεσα σε κράτη και σημαντικές προσωπικότητες, για ευγενείς και υψηλούς στόχους. Η ίδια η διαδρομή προς το στόχο, αξίζει την οργανωμένη κοινή μας προσπάθεια.

Η Ελλάδα, μέσα από τις σκληρές και επίπονες προσπάθειες του λαού μας και των πολιτικών δυνάμεων, απέδειξε τη διαχρονική ανθεκτικότητα των δημοκρατικών της θεσμών. Την ικανότητα και τη βούλησή της για μια γενναία εξωστρέφεια. Η στάση αυτή σήμερα αναγνωρίζεται διεθνώς, και της εξασφαλίζει πρόσθετα πλεονεκτήματα.

Ο κόσμος μετά την πανδημία, πρέπει να είναι πιο ανοικτός στη συνεργασία και στην αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών και να αποτρέπει συγκρούσεις, αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Η Ελλάδα μπορεί να γίνει συνδιαμορφωτής των εξελίξεων στους διεθνείς οργανισμούς, συνενώνοντας εθνικές δυνάμεις, αξιοποιώντας πλεονεκτήματα και πρόσωπα και εξασφαλίζοντας διεθνείς συμμαχίες. Και αυτό ακριβώς θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε».



Από τα 37 κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ, τα 22 είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ακόμη τέσσερα είναι Ευρωπαϊκά (Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία και Ισλανδία). Σημειώνεται ότι ο νυν Γενικός Γραμματέας, Angel Gurria, προέρχεται από το Μεξικό ενώ ο προκάτοχός του, ο Καναδός Donald J. Johnston, προερχόταν επίσης από την αμερικανική ήπειρο, γεγονότα που ενισχύουν μία υποψηφιότητα από την Ευρώπη.

Η διεκδίκηση της ηγεσίας ενός τόσο σημαντικού οργανισμού προσφέρει στη χώρα μας την δυνατότητα να αναδείξει τον ρόλο της, την εικόνα της και την συνεισφορά της. Στο πλαίσιο αυτό, η εκλογή της κυρίας Διαμαντοπούλου θα αποτελούσε σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα.

Με την προβολή ενός τεκμηριωμένου και φιλόδοξου οράματος για τον ΟΟΣΑ, η ελληνική υποψηφιότητα παρουσιάζει μια Ελλάδα ανανεωμένη, αξιοκρατική, δυναμική, στραμμένη στο μέλλον που αγκαλιάζει τις μεταρρυθμίσεις που φέρνουν ευημερία και πρόοδο για όλους. Η προσωπικότητα της κυρίας Ά. Διαμαντοπούλου προσφέρεται για να ενσαρκώσει ένα τέτοιο αφήγημα. Χάρη στη μακρά πολιτική σταδιοδρομία της, η οποία περιλαμβάνει τη διαχείριση ποικίλων χαρτοφυλακίων, και τις σπουδές της που υπερβαίνουν τη στενή οικονομική ειδίκευση, η κ. Διαμαντοπούλου πληροί όλα τα κριτήρια που έχει ορίσει ο ΟΟΣΑ στην πρόσκληση για κατάθεση υποψηφιοτήτων. Επίσης μέσω της δραστηριότητάς της ως Πρόεδρος του Δικτύου, έχει αναπτύξει σχέσεις στις σημαντικότερες χώρες του κόσμου.

Βιογραφικο Άννας Διαμαντοπούλου

Η Άννα Διαμαντοπούλου είναι Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ενός ανεξάρτητου οργανισμού έρευνας και πολιτικής, με έδρα την Αθήνα. Έχει διατελέσει Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Επιπλέον, υπήρξε μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου για έντεκα χρόνια.

Δίδαξε ευρωπαϊκές υποθέσεις στη σχολή Kennedy του Πανεπιστημίου Harvard ως Fisher Family Fellow και στη σχολή Lee Kuan Yew του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης. Επίσης, υπήρξε Υπότροφος “Richard von Weizsacker” στο Ίδρυμα Robert Bosch, στο Βερολίνο, ενώ συνεργάζεται στενά στον τομέα της ανάπτυξης της Αφρικής με το Ίδρυμα Brenthrust, ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα της ηπείρου. Επιπλέον, έχει δώσει διαλέξεις σε πάνω από 20 πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Bocconi, Βοστώνης, Φρανκφούρτης, London School of Economics & MIT. Η Άννα Διαμαντοπούλου είναι μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Coca-Cola HBC, μιας από τις 100 εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου εταιρείες, με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία.

Επιπλέον, η κ. Διαμαντοπούλου είναι μέλος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR), μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος Friends of Europe και του επιστημονικού συμβουλίου του Ιδρύματος Προοδευτικών Ευρωπαϊκών Μελετών (FEPS), με έδρα τις Βρυξέλλες. Επίσης, είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών και του εξαμελούς Συμβουλίου του Ινστιτούτου Bussola, ενός ιδρύματος με έδρα τις Βρυξέλλες που προωθεί τη συνεργασία Ευρώπης και Χωρών του Κόλπου.

Η Άννα Διαμαντοπούλου έχει τιμηθεί με σημαντικά παράσημα και διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το παράσημο της «Λεγεώνας της Τιμής», για τη συνεισφορά της στην ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική, από τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, το διεθνές βραβείο για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου ως μέσο για την ανταγωνιστικότητα, από την Ένωση Σκανδιναβών Βιομηχάνων και ο Σταυρός των Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων.

Η Άννα Διαμαντοπούλου είναι πολιτικός Μηχανικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. Εχει σημαντικό συγγραφικό έργο. Είναι παντρεμένη και έχει ένα γιο.

Ενημερωτικό Σημείωμα για τον ΟΟΣΑ

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) Organisation for Economic Co-operation and Development (O.E.C.D.) είναι ένα φόρουμ, στο πλαίσιο του οποίου εκπρόσωποι από τις κυβερνήσεις των χωρών μελών συζητούν και προωθούν τις πολιτικές που βελτιώνουν την κοινωνικοοικονομική ευημερία των πολιτών του κόσμου. Αποτελεί μετεξέλιξη του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας (Ο.Ε.Ο.Σ.), ο οποίος ανέλαβε το 1948 την διαχείριση του Σχεδίου Μάρσαλ. Η Ελλάδα υπήρξε ιδρυτικό μέλος και των δύο οργανισμών.

Από την δημιουργία του το 1960, ο Ο.Ο.Σ.Α. έχει συμβάλει στην διαμόρφωση παγκοσμίων προτύπων, διεθνών συμβάσεων, συμφωνιών και συστάσεων σε τομείς, όπως είναι ο αγώνας ενάντια στην δωροδοκία και την διαφθορά, η εκπαίδευση, η φορολογία και η βιομηχανική μετάβαση. Ο ΟΟΣΑ συνεργάστηκε στενά με την Ελλάδα (2012-2016) για την αποτίμηση της νομοθεσίας και των κανονισμών που εμποδίζουν τον ανταγωνισμό.

Επικεφαλής του Οργανισμού από το 2006 είναι ο Μεξικανός Άνχελ Γκουρία, ο οποίος δεν θα διεκδικήσει μια νέα θητεία στον ΟΟΣΑ και θα αποχωρήσει από την θέση του τον Ιούνιο του 2021.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ προεδρεύει του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ και διευθύνει την Γραμματεία του. Το Συμβούλιο είναι το ανώτερο όργανο στον Οργανισμό και ουσιαστικό όργανο λήψης αποφάσεων. Αποτελείται από τους Μονίμους Αντιπροσώπους των χωρών-μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποφασίζει για όλες τις δράσεις του Οργανισμού με ομοφωνία. Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον Ο.Ο.Σ.Α. είναι ο Γεώργιος Πρεβελάκης, Ομότιμος Καθηγητής Γεωπολιτικής στη Σορβόννη. Μία φορά τον χρόνο πραγματοποιείται η Υπουργική Σύνοδος του ΟΟΣΑ, η οποία συγκεντρώνει τους επικεφαλής των κυβερνήσεων των χωρών-μελών.

Η Γραμματεία του ΟΟΣΑ εκτελεί τις εργασίες του ΟΟΣΑ και αριθμεί περίπου 3.300 υπαλλήλους. Αποτελείται από τις διευθύνσεις και τα τμήματα που συνεργάζονται με τους φορείς οι οποίοι χαράσσουν την πολιτική σε κάθε χώρα.

Σε αντίθεση με άλλους διεθνείς οργανισμούς, ο ρόλος του ΟΟΣΑ είναι συμβουλευτικός και οι συστάσεις του δεν έχουν δεσμευτική ισχύ. Με κύρια εργαλεία την συνεργασία, τον διάλογο και την αξιολόγηση από ομοτίμους ('peer review'), ο ΟΟΣΑ υποβοηθεί το έργο των κυβερνήσεων των χωρών-μελών σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς τους.

O Ο.Ο.Σ.Α. αριθμεί σήμερα 37 μέλη: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καναδάς, Κολομβία, Κορέα, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία και Χιλή. Σε διαδικασία προσχώρησης στον Οργανισμό βρίσκεται η Κόστα Ρίκα. Στις εργασίες του ΟΟΣΑ συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, ο ΟΟΣΑ συνεργάζεται με περισσότερες από 100 επιπλέον οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων βασικών συνεργατών (Key Partners) όπως η Βραζιλία, η Ινδία, η Ινδονησία, η Κίνα και η Νότια Αφρική. Η έδρα του Ο.Ο.Σ.Α. είναι στο Παρίσι.