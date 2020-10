Αθλητικά

Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΒΑ: κανείς δεν ενδιαφέρεται!

«Ίσως το έβλεπαν στην Κίνα, αλλά αμφιβάλλω. Μηδενικό ενδιαφέρον!», τόνισε o πρόεδρος των ΗΠΑ για τον τελικό των NBA finals.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν χάνει ευκαιρία να επιτεθεί στο ΝΒΑ και τ΄ αστέρια του, όπως σημειώνει η ισπανική εφημερίδα “Mundo Deportivo”. Ιδιαίτερα τώρα, μετά την κατάκτηση του τίτλου από τους Λος Άντζελες Λέικερς του ΛεΜπρον, ο οποίος έχει εκφραστεί ανοικτά κατά του Αμερικανού προέδρου.

«Το τηλεοπτικό κοινό για τον τελικό των NBA finals βυθίστηκε σχεδόν στο 70%, ξεπεράστηκε από ένα παιχνίδι αμερικανικού ποδοσφαίρου την Κυριακή,» έγραψε ο Τραμπ στο Twitter. «Ίσως το έβλεπαν στην Κίνα, αλλά αμφιβάλλω. Μηδενικό ενδιαφέρον!», συμπλήρωσε o πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο στο κοινό που παρακολούθησε από την τηλεόραση το έκτο παιχνίδι των τελικών μεταξύ των Λέικερς και Χιτ, το οποίο ανήλθε σε 6 εκατομμύρια τηλεθεατές. Πέρυσι, αυτός ο αριθμός για το ίδιο παιχνίδι, το έκτο της σειράς, ήταν 18,34 εκατομμύρια τηλεθεατές. Όπως επισημαίνεται πάντως, υπάρχουν περισσότεροι από ένας παράγοντες που εξηγούν τη χαμηλή μέτρηση τηλεθέασης, μια τάση που υπήρχε από τότε που ξεκίνησε η «φούσκα».

Πρώτα απ’ όλα, ο Οκτώβριος... παραδοσιακά είναι ένας μήνας χωρίς ΝΒΑ. Πόσο μάλλον για... τελικούς. Στη συνέχεια, είναι δύσκολο να αναλυθούν οι τηλεοπτικοί αριθμοί ενός προϊόντος που καταναλώνεται σε πολλά γεωγραφικά πλάτη του κόσμου και μέσω κινητών συσκευών και tablet, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο τηλεοπτικό κοινό. Επίσης, λόγω της πανδημίας, οι τελικοί του ΝΒΑ συνυπήρξαν με αγώνες μπέιζμπολ, και αμερικανικού ποδοσφαίρου.