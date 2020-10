Κοινωνία

Κορονοϊός: Σε καραντίνα αστυνομικοί που ήταν στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Αστυνομικός που συμμετείχε στα έκτακτα μέτρα για τη δίκη της Χρυσής Αυγής βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Τεστ και στους συναδέλφούς του.



Σε καραντίνα έχουν τεθεί οι αστυνομικοί της Διμοιρίας της Αστυνομίας Φθιώτιδας, που πήραν μέρος στα έκτακτα μέτρα για τη Δίκη της Χρυσής Αυγής στην Αθήνα.

Αστυνομικός που πήρε μέρος στην επιχείρηση επέστρεψε το Σαββατοκύριακο και αισθάνθηκε αδιαθεσία. Το τεστ που έκανε έδειξε ότι είναι θετικός στον κορονοϊό και αμέσως σήμανε συναγερμός στη Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας.

Ο ίδιος και οι συνάδελφοί του ειδοποιήθηκαν και έχουν μπει σε καραντίνα περίπου 30 άτομα, καθώς συμπεριλήφθηκαν και οι αστυνομικοί που έλαβαν μέρος στα μέτρα στη Δομή της Ριτσώνας και ήταν μαζί στο λεωφορείο.

Θα πραγματοποιηθεί ιχνηλάτηση και θα ληφθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα τεστ ανάλογα και με τα συμπτώματα που θα παρουσιάσουν τις επόμενες ώρες.

