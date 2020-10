Οικονομία

Επενδύσεις και Τουρκία στην ατζέντα Μητσοτάκη - Champagne

Τι συζητήθηκε στην συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Υπ. Εξωτερικών του Καναδά, στο Μαξίμου.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Καναδά, Francois-Philippe Champagne, στο Μέγαρο Μαξίμου.





Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκαν οι ισχυροί δεσμοί φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, που ενισχύονται από την παρουσία της δυναμικής ελληνικής κοινότητας στον Καναδά, αλλά και την πολύ στενή συνεργασία των δύο πλευρών στον πολιτικό, οικονομικό και αμυντικό τομέα.





Ο Πρωθυπουργός επισήμανε στον Υπουργό Εξωτερικών του Καναδά, χώρας-μέλους του NATO, τη συνεχιζόμενη παραβατικότητα και προκλητικότητα της Τουρκίας, τόσο έναντι της Ελλάδας όσο και έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας.





Οι δύο πλευρές ανέδειξαν τέλος το γεγονός ότι μεγάλες καναδικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει και συνεχίζουν να επενδύουν στην Ελλάδα και συμφώνησαν να στηρίξουν την αμοιβαία επωφελή επιχειρηματική δραστηριότητα.