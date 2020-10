Κόσμος

Κορονοϊός: Σε καραντίνα ο πρωθυπουργός της Πολωνίας

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι τέθηκε σε καραντίνα αφού ήρθε σε επαφή την Παρασκευή με πρόσωπο που βρέθηκε θετικό στην COVID-19, ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωση κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Μοραβιέτσκι δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα κορονοϊού και έως τώρα δεν έχει βρεθεί θετικός στη νόσο, δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντά του.

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας της Πολωνίας ανακοίνωσε 5.068 νέα κρούσματα κορονοϊού σήμερα, με τον αριθμό των νέων περιστατικών μέσα σε ένα 24ωρο να ξεπερνά για δεύτερη φορά από τότε που ξεκίνησε η πανδημία το όριο των 5.000.

Η χώρα ανακοίνωσε το Σάββατο νέους περιορισμούς για να ανακόψει την εξάπλωση του κορονοϊού αφού ανακοίνωσε αριθμό ρεκόρ κρουσμάτων για πέντε συνεχείς ημέρες.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν τον καθορισμό ειδικού ωραρίου προκειμένου οι μεγαλύτεροι σε ηλικία πολίτες να κάνουν τις αγορές τους καθώς και την αύξηση της χρηματοδότησης σε οίκους ευγηρίας.

Τα νεότερα στοιχεία, που αναρτήθηκαν στον λογαριασμό του υπουργείου Υγείας στο Twitter, έδειξαν ότι υπήρχαν 63 νέοι θάνατοι που σχετίζονται με τον κορονοϊό και ότι η Πολωνία είχε διενεργήσει 33.800 τεστ τις προηγούμενες 24 ώρες, συγκριτικά με 25.000 τεστ μια ημέρα νωρίτερα.

Η χώρα των 38 εκατ. κατοίκων έχει καταγράψει έως τώρα συνολικά 135.278 κρούσματα κορονοϊού και 3.101 θανάτους.