Απεργία στα δημόσια νοσοκομεία

Εικοσιτετράωρη απεργία εξήγγειλαν γιατροί και νοσηλευτές στο ΕΣΥ. Τι διεκδικούν.

Απεργιακή κινητοποίηση έχουν προκηρύξει για την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου γιατροί και νοσηλευτές στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, διεκδικώντας, την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων και κάνοντας λόγο για υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του ΕΣΥ.

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) «η φωνή κάτω από τις μάσκες μετατρέπεται κάθε μέρα που περνάει σε κραυγή. Κραυγή αγωνίας, αγανάκτησης και οργής για τα παραμύθια της κυβέρνησης για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) αναφέρει ότι «θα είναι καταστροφικό εάν η Δημόσια Υγεία προσαρμοστεί για άλλη μια φορά στην αντιμετώπιση περιστατικών κορονοϊού, να σταματήσουν δηλαδή την λειτουργία τα χειρουργεία, οι καρδιολογικές μονάδες, εξωτερικά ιατρεία και να αυξάνεται έτσι η νοσηρότητα από άλλες αιτίες».

Σημειώνει επίσης ότι προκαλείται αναστάτωση στη λειτουργία των νοσοκομείων από τις μετακινήσεις νοσηλευτών και γιατρών, για την στελέχωση νοσοκομείων αναφοράς για τον κορονοϊό.

ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ ζητούν μεταξύ άλλων προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων, πλήρης, επαρκής και αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του δημόσιου συστήματος υγείας, μαζικά επαναλαμβανόμενα test στο υγειονομικό προσωπικό.