Κόσμος

Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς Τουρκία: σταματήστε τις προκλήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ηχηρή παρέμβαση απο τις ΗΠΑ για την επιθετική τακτική της Άγκυρας στην ανατολική Μεσόγειο.

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδοκιμάζουν την ανακοίνωση της Τουρκίας στις 11 Οκτωβρίου σχετικά με την ανανεωμένη τουρκική δραστηριότητα έρευνας σε περιοχές όπου η Ελλάδα διεκδικεί δικαιοδοσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ανακοίνωση της Τουρκίας αυξάνει μονομερώς τις εντάσεις στην περιοχή και εσκεμμένα περιπλέκει την επανάληψη των κρίσιμων διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ των συμμάχων μας του ΝΑΤΟ, Ελλάδας και Τουρκίας¨, αναφέρει σε δήλωση της η Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπαρτμεντ, αποδοκιμάζοντας την τακτική της Άγκυρας και την επιθετική συμπεριφορά έναντι της Ελλάδας

Όπως τονίζει, "ο εξαναγκασμός, οι απειλές, ο εκφοβισμός και η στρατιωτική δραστηριότητα δεν θα επιλύσουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Προτρέπουμε την Τουρκία να τερματίσει αυτήν την σχεδιασμενη πρόκληση και να ξεκινήσει αμέσως διερευνητικές συνομιλίες με την Ελλάδα. Οι μονομερείς δράσεις δεν μπορούν να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη και δεν θα παράγουν διαρκές λύσεις".

Εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας το Oruc Reis

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis βρίσκεται απο την Δευτέρα το απόγευμα εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, περί τα 35 ναυτικά μίλια νότια του Καστελλόριζου. Το σκάφος απέπλευσε, χθες, από το λιμάνι της Αττάλειας, λίγη ώρα αφού ο σταθμός της Αττάλειας είχε εκδώσει NAVTEX που αφορούσε σε θαλάσσια περιοχή 6,5 ναυτικά μίλια νότια από το Καστελλόριζο και 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου.

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος έκλεισε το σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού λίγο πριν τις 10 σήμερα το πρωί. Το τελευταίο στίγμα του εντοπίζεται σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας, περί τα 35 ναυτικά μίλια νότια του Καστελλόριζου.

Ως "απάντηση" στην Τουρκία ο σταθμός του Ηρακλείου Κρήτης της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε αντι-NAVTEX, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει ως "απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή" την κίνηση της Τουρκίας για έρευνες στα νότια του Καστελλόριζου, τονίζοντας ότι "η Ελλάδα δεν απειλείται". Συγκεκριμένα, η ελληνική NAVTEX αναφέρει ότι η τουρκική NAVTEX είναι «παράνομη» και αφορά «σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» που «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα». Επίσης, τονίζεται ότι ο σταθμός του Ηρακλείου έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

«Στέλνοντας ξανά στη θάλασσα το Oruc Reis, η Τουρκία εκ νέου υπονομεύει τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο» τονίζει ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωκοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ. Ο ίδιος, σε παρέμβασή του μέσω της εφημερίδας "Καθημερινή" σχολιάζει τη νέα τουρκική NAVTEX, τονίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει υπάρξει ιδιαίτερα εποικοδομητική και λογική στην προσέγγισή της αν και είναι αντιμέτωπη με μόνιμες προκλήσεις και επιθέσεις.

«Όσο υπάρχει το Oruc Reis στην περιοχή δεν πρόκειται να πάμε σε διερευνητικές επαφές με την Τουρκία», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Τόνισε ότι, όπως δήλωσε και ο πρωθυπουργός στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου Σαρλ Μισέλ κατά τη χθεσινή επικοινωνία τους, θα ζητήσουμε να συζητηθεί στην Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή το ζήτημα της Τουρκίας, καθώς δεν αποδεικνύει συνέπεια και συνεχεία στις πράξεις της.

«Η Ελληνική Δημοκρατία δεν πρόκειται να καθίσει σε τραπέζι διερευνητικών επαφών. Ενόσω βρίσκονται έξω το Oruc Reis και συνοδά πολεμικά πλοία δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Ελλάδα να ξεκινήσει διερευνητικές επαφές. Υπό καθεστώς έμμεσης βίας και εκβίασης, η Ελλάδα δεν συζητά» τόνισε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του.

Κατά τη χθεσινή έκτακτη σύσκεψη στην Κουμουνδούρου με τους αρμόδιους τομεάρχες και πρώην αρχηγούς Ενόπλων Δυνάμεων, για την τουρκική επιθετικότητα και τη νέα NAVTEX της Τουρκίας, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, τόνισε: “Δεν πρέπει να μας εκπλήσσουν οι εξελίξεις. Πριν δέκα μέρες δήλωσα ότι ο κος Μητσοτάκης πέταξε λευκή πετσέτα στη Σύνοδο. Την ίδια στιγμή ο ίδιος δήλωνε απόλυτα ικανοποιημένος από τα αποτέλεσματά της, παρόλο που δεν είχε καμία αναφορά σε κυρώσεις. Και μέσα σε δέκα μέρες ο Ερντογάν άνοιξε τα Βαρώσια και έστειλε πάλι ερευνητικό εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας ακόμη και εντός των 12 μιλίων των δυνητικών χωρικών μας υδάτων στο Καστέλοριζο. Αναρωτιέμαι, άραγε, ποια είναι η κόκκινη γραμμή για τον κο Μητσοτάκη; Στις παρούσες συνθήκες η επέκταση στα 12 μίλια στα νησιά μας στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Κρήτη είναι μονόδρομος. Όπως και η πίεση στη Σύνοδο για κυρώσεις. Πολύ φοβάμαι ότι η Γερμανική Προεδρία και η ΕΕ στο σύνολό της δεν πρόκειται να αναλάβουν τις ευθύνες τους αν δεν πιεστούν. Και αν δεν υπάρξει μηχανισμός κυρώσεων έστω τώρα και αν ταυτόχρονα δεν ανοίξει το θέμα επέκτασης σε 12 ν.μ. στην Ανατολική Μεσόγειο η Ελλάδα και η ΕΕ θα χάσουν πια κάθε αξιοπιστία”.

«Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, με κάθε τρόπο» δήλωσε η Φώφη Γεννηματά, και τόνισε ότι, «η Κυβέρνηση έχει την κύρια ευθύνη να αποτρέψει τα τετελεσμένα σε βάρος μας από την Τουρκία με διπλωματικά και επιχειρησιακά μέσα». «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης οφείλει να επιβάλει κυρώσεις κατά της Τουρκίας και εμπάργκο όπλων στην Τουρκία από τα κράτη μέλη. Αν χρειαστεί η Κυβέρνηση να ασκήσει veto», υπογράμμισε η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής.

«Σκοπός της νέας τουρκικής NAVTEX δεν είναι πλέον η αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων βάσει διεθνούς δικαίου αλλά η επιβολή δικαιωμάτων κυριαρχίας διά της προβολής ισχύος», υποστηρίζει, σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Λύση, ενώ ζητάει από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, «να ανακοινώσει την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. και να απαιτήσει την ενεργοποίηση του άρθρου 42 της ΕΕ περί συλλογικής άμυνας». Ακόμη, «να απαιτήσει γενικευμένο εμπάργκο όπλων κατά της Τουρκίας και κυρίως την ακύρωση παράδοσης των γερμανικών υποβρυχίων και να προαναγγείλει νηοψία στο Oruc Reis, βύθιση των συνοδευτικών πολεμικών πλοίων και να καταστήσει την παραβίαση της υφαλοκρηπίδας ως casus belli».