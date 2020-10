Οικονομία

ΔΝΤ για Ελλάδα: ανάκαμψη με το... σταγονόμετρο

Οι εκτιμήσεις του Ταμείου για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς, μετά απο την κρίση του κορονοϊού.

Του Νίκου Ρογκάκου

Χαμηλή ανάκαμψη βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία το 2021, δίνοντας στην Ελλάδα μια από τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. Ο πήχης για την ελληνική οικονομία μπαίνει στις προβλέψεις του Ταμείου στο 4,1% αισθητά χαμηλότερα και από το δυσμενές σενάριο του υπουργείου Οικονομικών για αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,5% το επόμενο έτος στην περίπτωση όπου ούτε λεφτά από την Ευρώπη έρθουν και η πανδημία συνεχίσει να δίνει το παρών έως και το δεύτερο τρίμηνο του 2021 επηρεάζοντας για μία ακόμα χρονιά τον τουρισμό.

Στο βασικό σενάριο το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει δυναμική ανάκαμψη 7,5% το επόμενο έτος, ποσοστό το οποίο δεν «βλέπει» το ΔΝΤ για καμία χώρα της ευρωζώνης. Το ΔΝΤ βέβαια δεν φημίζεται για τις αισιόδοξες προβλέψεις του, ενώ τα τελευταία χρόνια δεν λείπουν οι περιπτώσεις όπου οι εκτιμήσεις του διαψεύστηκαν.

Στο World Economic Outlook το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της ετήσιας Συνόδου ΔΝΤ και Παγκόσμιας Τράπεζας η γενική εκτίμηση είναι πως για την παγκόσμια οικονομία ο ανήφορος που διανοίγεται με φόντο την πανδημία θα είναι μακρύς, άνισος και σπαρμένος με αβεβαιότητες.

Το παγκόσμιο ΑΕΠ μετά από ένα μακροβούτι 4,4% φέτος αναμένεται να επανέλθει σε επίπεδα κοντά σε αυτά του 2019 ( θα υπολείπεται κατά 0,6 μονάδες) με ανάπτυξη 5,2%. Οι πληγές της πανδημίας θα παραμείνουν ορατές για χρόνια με διεύρυνση των ανισοτήτων και έξαρση της φτώχειας. Υπολογίζεται πως 90 εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη θα βυθιστούν σε συνθήκες ακραίες φτώχειας το 2020, κερδίζοντας λιγότερα από 1,9 δολάρια την ημέρα. Η ανεργία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα ανά τον κόσμο καθώς μόνο το δεύτερο τρίμηνο του 2020 η μείωση των ωρών εργασίας ισοδυναμεί με απώλεια 400 εκατομμυρίων θέσεων πλήρους απασχόλησης ενώ στις αναπτυγμένες οικονομίες στο τέλος του 2021 το δημόσιο χρέος θα βρίσκεται στο 125% του ΑΕΠ μετά από ένα άλμα 20 μονάδων.

Σε περιβάλλον πρωτοφανούς παγκόσμιας αβεβαιότητας , η ελληνική οικονομία θα δυσκολευτεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ να ξαναβρεί το βηματισμό της. Φέτος, η ύφεση θα φτάσει στην Ελλάδα το 9,5% (8,2% προβλέπει το υπουργείο Οικονομικών) και το 2021 η ανάκαμψη θα είναι 4,1%. Στην ευρωζώνη αντίστοιχα μετά από βουτιά 8,3% ακολουθεί ανάπτυξη 5,2%. Σε μια προβολή στο μέλλον, το ΔΝΤ επιμένει στην πάγια θέση του ότι σε βάθος χρόνου η ελληνική οικονομία θα «σέρνεται» με ρυθμό ανάπτυξης 1% το 2025.

Η Ελλάδα φέτος δεν κρατά τα σκήπτρα της ύφεσης στην ευρωζώνη. Προηγούνται η Ισπανία με 12,8% , η Ιταλία με 10,6%, η Πορτογαλία με 10% και η Γαλλία με 9,8%. Προβλέπεται όμως πως θα εμφανίσει μια από τις χαμηλότερες επιδόσεις ανάκαμψης ( 4,1%) «περνώντας» μόνο τη Φινλανδία (3,6%) και την Ολλανδία (4%).

Το υψηλότερο ποσοστό ανάκαμψης προβλέπεται στην Ισπανία με 7,2%.

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις του ΔΝΤ και για την ανεργία , οι οποίες επίσης απέχουν πολύ από τις αντίστοιχες του υπουργείου Οικονομικών, Εκτιμάται έκρηξη της ανεργίας στο 19,9% του εργατικού δυναμικού φέτος ( από 17,3%) με μόνο μερική αποκλιμάκωση στο 18,3% το 2021 . Η δεύτερη χειρότερη επίδοση ανεργίας στην ευρωζώνη συναντάται στην Ισπανία όπου το ΔΝΤ προβλέπει «κολλημένη» ανεργία στο 16,8% φέτος και του χρόνου ενώ για την Ιταλία προβλέπεται ότι η ανεργία από 11% φέτος θα αυξηθεί περαιτέρω στο 11,8% το 2021.

Η γενική προτροπή του ΔΝΤ προς όλες τις κυβερνήσεις είναι να μην βιαστούν να αποσύρουν τα μέτρα στήριξης από την οικονομία ενώ ειδικά για την Ελλάδα, πρόσφατα το Ταμείο είχε στείλει μήνυμα στην κυβέρνηση να μη βιαστεί να επιστρέψει στα πρωτογενή πλεονάσματα.