Καυγάς- live του Τσαβούσογλου με την Σουηδή ΥΠΕΞ για Κύπρο και Συρία

Τι "τόλμησε" να ζητήσει η Αν Λίντε απο τον Τούρκο ΥΠΕΞ, που δεν σέβεται ούτε τους διπλωματικούς τύπους.

Εκτός εαυτού ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου τσακώθηκε με την Σουηδή Υπουργό Εξωτερικών όταν η Αν Λίντε “τόλμησε” να ζητήσει από την Τουρκία να αποσυρθεί από τη Συρία και να σεβαστεί την κυπριακή ΑΟΖ.

«Με ποιο δικαίωμα παρεμβαίνετε. Μήπως υποστηρίζετε το ΠΚΚ;» απάντησε οργισμένος ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύου, ενώ αναφερόμενος στην κυπριακή ΑΟΖ της θύμισε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.

Και φυσικά δεν ξέχασε την Ελλάδα, την οποία κατηγόρησε ότι «βυθίζει τα πλοία με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στη θάλασσα του Αιγαίου».

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Χουριέτ με τις δηλώσεις Τσβούσογλου:

Όπως γράφει στο τίτλος της η εφημερίδα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έδωσε μια “πολύ αυστηρή απάντηση” στην ομόλογό του “σε ζωντανή σύνδεση” και απάντησε σε μία προς μία τις αναφορές της Αν Λίντε, της Σουδής ΥΠΕΞ