Κόσμος

Κύπρος: Σάλος με αποκαλύψεις του Al Jazeera για τα “χρυσά” διαβατήρια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O πρόεδρος της Βουλής έθεσε εαυτόν εκτός καθηκόντων μετά το βίντεο. Την παραίτησή του υπέβαλε και βουλευτής του ΑΚΕΛ. Έντονες αντιδράσεις από τα πολιτικά κόμματα.

Σε ανακοίνωσή του, μετά από την προβολή βίντεο από το τηλεοπτικό Al Jazeera, στο οποίο διακρίνεται και ο ίδιος και αφορά τη διαδικασία απόκτησης κυπριακής ιθαγένειας μέσω του -μέχρι τότε- κυπριακού προγράμματος πολιτογράφησης, ο πρόεδρος της κυπριακής Βουλής Δημήτρης Συλλούρης σημειώνει ότι απολογείται που επέτρεψε σε κάποιους, «έστω και μέσα απ' τη δημοσιοποίηση αυτής της σκηνοθετημένης και αποσπασματικής εικόνας», να πλήξουν το πρόσωπο του και κατ' επέκταση τον θεσμό του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Θα ήθελα να ζητήσω δημόσια συγγνώμη, για τη δυσάρεστη εικόνα που πέρασε στον κυπριακό λαό - και όχι μόνο - και την αναστάτωση που αυτή έχει προκαλέσει», δηλώνει.

Στο βίντεο το οποίο προβλήθηκε από το Al Jazeera, δύο δημοσιογράφοι υποδύθηκαν τους δυνητικούς επενδυτές, προφασιζόμενοι ότι ενδιαφέρονται να μάθουν τις διαδικασίες απόκτησης κυπριακής ιθαγένειας και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού, ο πρόεδρος της Βουλής και οι Κύπριοι επιχειρηματίες προτίθενται να παράσχουν όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις προκειμένου αυτό να γίνει εφικτό ακόμη και σε αιτητές οι οποίοι δεν δικαιούνται να αποκτήσουν κυπριακό διαβατήριο.





«Από την επόμενη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020, απέχω από τα καθήκοντα μου, μέχρι να αποπερατωθούν οι έρευνες. Όταν ολοκληρωθούν, έχω πάρει τις αποφάσεις μου και ανεξαρτήτως αποτελέσματος θα τις ανακοινώσω», προσθέτει.

Καλεί, τέλος, όλες τις αρμόδιες αρχές να επιταχύνουν οποιεσδήποτε διαδικασίες έχουν αρχίσει και θέτει τον εαυτό του στη διάθεση των Αρχών, για οποιαδήποτε διευκόλυνση χρειαστεί, σχετικά με τις έρευνες.

Εντονες είναι οι αντιδράσεις από τα πολιτικά κόμματα, ενώ και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χριστάκης Τζιοβάννης ο οποίος επίσης διακρίνεται στο βίντεο υπέβαλε την παραίτησή του.

Ανησυχία Κομισιόν

«Η Κομισιόν έχει εκφράσει τη σοβαρή ανησυχία της για τα σχήματα υπηκοότητας επενδυτών και ευθέως απέναντι στις κυπριακές αρχές» υπογράμμισε ο Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κρίστιαν Βίγκαντ κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση της Κύπρου για κατάργηση του προγράμματος παροχής κυπριακών διαβατηρίων έναντι επενδύσεων.

Ο κ. Βίγκαντ υπογράμμισε ότι «παρακολουθήσαμε με δυσπιστία πώς υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι εμπορεύονταν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια για οικονομικά κέρδη» και σημείωσε ότι «η πρόεδρος Φον Ντερ Λάιεν ήταν ξεκάθαρη όταν έλεγε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές δεν είναι προς πώληση».