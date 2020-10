Κοινωνία

Προσφυγικό: με ταχείς ρυθμούς η αποσυμφόρηση των νησιών

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την μείωση του πληθυσμού των προσφύγων σε δομές νησιών του Αιγαίου. Ο απολογισμός για τις ροές στο εννεάμηνο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου:

«με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά από το η αποσυμφόρηση των νησιών που σηκώνουν το βάρος της μεταναστευτικής κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται σήμερα στο μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο του Σεπτεμβρίου, οι διαμένοντες σ’ αυτά μειώθηκαν κατά 49% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020 και κατά 30% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2019. Πλέον στα νησιά του Αιγαίου διαβιούν 21.500 αιτούντες όταν τον Ιανουάριο φιλοξενούντο 42.000 και τον Σεπτέμβριο του 2019, 30.400.

Μεγάλη είναι η μείωση και στους διαμένοντες σε όλη την χώρα καθώς ο συνολικός αριθμός τους έχει μειωθεί κατά 19% σε σχέση με τον Ιανουάριο. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 18.000 αιτούντες αποχώρησαν από τις δομές.

Ταυτόχρονα, καταγράφεται σημαντική μείωση των αφίξεων (73% λιγότερες ροές σε σχέση με το 2019) αλλά και σημαντική αύξηση κατά 129% των μεταφορών από τα νησιά στην ενδοχώρα, λόγω της μεγάλης επιτάχυνσης στην έκδοση αποφάσεων ασύλου, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 82%.

Ειδικότερα, από 01.01.2020 μέχρι και τις 30.09.2020 έφτασαν στην Ελλάδα από τα ανατολικά σύνορα 12.289 άτομα όταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα είχαν φτάσει 44.734. Οι αποφάσεις ασύλου το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020 (66.221 αποφάσεις) σε σχέση με το 2019 (36.306 αποφάσεις). Οι εκκρεμείς αποφάσεις μειώθηκαν στις 90.283 όταν στην αρχή του χρόνου ήταν 140.379 (μείωση 36%).

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται το θετικό ισοζύγιο επιστροφών-αφίξεων, τόσο για τον μήνα Σεπτέμβριο (1.529 αποχωρήσεις-792 αφίξεις) όσο και για το τρίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου (3.774 αποχωρήσεις- 2.415 αφίξεις). Συνολικά έχουν αποχωρήσει από την χώρα μας 7.305 άτομα».

Το Ενημερωτικό Δελτίιο Σεπτεμβρίου του Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου