Μνημόνιο για χρηματοδότηση έργων της Εκκλησίας (εικόνες)

Τι προβλέπεται στην συμφωνία που υπεγράφη από τον Αρχιεπίσκοπο, τον Υπ. Ανάπτυξης και το Δ.Ε.Π.Α.Ν.

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.Α.Ν), υπογράφηκε την Τρίτη, με στόχο την ωρίμανση έργων της Εκκλησίας, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Χριστόδουλος Μαμσάκος, παρουσία μελών της Ιεράς Συνόδου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος, καλωσορίζοντας τον κ. Υπουργό, τον Πρόεδρο του ΔΕΠΑΝ και τους συνεργάτες τους, τόνισε ότι η παρουσία τους στην Ιερά Σύνοδο «αποτελεί την επιτυχή έκβαση ενός σπουδαίου εγχειρήματος. Σπουδαίο διότι για πρώτη φορά καταφέραμε να δημιουργήσουμε από κοινού ένα έγγραφο που φέρει τις υπογραφές των εκπροσώπων και των τριών πλευρών - της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και της Εκκλησίας της Ελλάδος».

Συνεχίζοντας την προσφώνησή του, ανέφερε ότι «πολύ συχνά υπάρχουν ιδέες και σκέψεις που θέλουμε να υλοποιήσουμε για να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε την αποστολή μας με πλούσιους καρπούς σε ό,τι αφορά στην κοινωνική προσφορά και το πνευματικό και μορφωτικό έργο της Εκκλησίας. Όμως βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, καθώς σωρεία υποχρεώσεων τεχνικής φύσεως, είτε μας αποτρέπουν από την λήψη της αρχικής αποφάσεως, είτε μας εμποδίζουν να συνεχίσουμε τις φιλότιμες προσπάθειες για την υλοποίηση ενός κοινωφελούς έργου. Ιδιαίτερα ο σχεδιασμός έργων από τις Ιερές Μητροπόλεις της Περιφέρειας παραμένει κατά κανόνα μετέωρος υπό το πρόσχημα της ελλείψεως ωριμότητας».

Εν κατακλείδι ο Μακαριώτατος εξέφρασε την βεβαιότητα ότι ο κ. Υπουργός, όπως υποσχέθηκε, θα εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους τεχνικής βοήθειας προς την Εκκλησία της Ελλάδος και όλες τις Ιερές Μητροπόλεις και ευχήθηκε η έναρξη αυτής της συνεργασίας να προσφέρει στην Εκκλησία ένα χρήσιμο εργαλείο που ως τώρα της έλειπε, να δημιουργήσει μία οδό διαφυγής από τα αδιέξοδα και να γίνει ένα διευρυμένο πρότυπο συνεργασίας μακρόπνοου σχεδιασμού και της σε βάθος χρόνου συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, του ΔΕΠΑΝ και της Εκκλησίας της Ελλάδος, ούτως ώστε να συνεχίσουν να συνεργάζονται για το κοινό όφελος, για την ευημερία και την πνευματική ανύψωση του ελληνικού λαού.

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής της ΕΚΥΟ, Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Νικόδημος Φαρμάκης σημείωσε ότι «σήμερα γίνεται ένα σημαντικό βήμα της Εκκλησίας της Ελλάδος προς την κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης των μέσων που διαθέτει για τον στρατηγικό της σχεδιασμό, την εφαρμογή του λειτουργικού προγραμματισμού της και την διαρκή αξιοποίηση των Έργων που ενυλώνουν την Αποστολή της. Η Αποστολή της Εκκλησίας πάντοτε απευθυνόταν στον κόσμο και αφορούσε στον κόσμο. Ήταν πάντοτε πολύπλευρη και πολυεπίπεδη διότι ο κόσμος ποτέ δεν ήταν απλός και τα προβλήματά του ήταν, είναι και θα είναι σύνθετα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τα ‘’σημεία των καιρών’’. Όλοι συμφωνούμε ότι η πολυπλοκότητα του κόσμου και των προβλημάτων του γνωρίζει την ιστορική της κορύφωση. Ως ώριμος οργανισμός με ιστορική πείρα 2000 ετών στην αντιμετώπιση των προκλήσεων κάθε εποχής, η Εκκλησία ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις δίδοντας ισοβαρή έμφαση στην ποιότητα, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα σε ό,τι επιχειρεί».

Συμπλήρωσε δε ότι «η Εκκλησία της Ελλάδος, συνεργαζόμενη μέσω της ΕΚΥΟ με το ΔΕΠΑΝ και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με δύο φορείς που διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία στην ωρίμανση και την επίτευξη χρηματοδότησης Έργων, θέτει γερά θεμέλια στους σχεδιασμούς της και δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες ανάπτυξης των Ιερών Μητροπόλεων στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς και των κοινωφελών Έργων και Δράσεων».

Στην συνέχεια έλαβε τον λόγο ο Αξιότιμος Υπουργός κ. Άδωνις Γεωργιάδης και υπογράμμισε ότι η παρουσία του «έχει τον χαρακτήρα της δέσμευσης για την παροχή από το Υπουργείο Ανάπτυξης κάθε βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης, ώστε να επιτύχουμε την γρήγορη ωρίμανση των διάφορων έργων, ώστε να επιτευχθεί η απορρόφηση των αναγκαίων πόρων για την υλοποίησή τους». Επίσης ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την διαχρονική παρουσία της Εκκλησίας και την σημαντική προσφορά της στην κοινωνία.

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΔΕΠΑΝ, κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος χαρακτήρισε σημαντική την εν λόγω συνεργασία και τον σχεδιασμό των έργων σε μία περίοδο που η Εκκλησία αντιμετωπίζει δυσκολίες και επισήμανε ότι τα αποτελέσματα θα είναι σύντομα ορατά.