Δένδιας: “όχι” σε διερευνητικές επαφές με το Oruc Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τον Καναδό ομόλογό του, Φρανσουά Φιλίπ Σαμπάν.

Οι τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Νικου Δένδια με τον Καναδό ομόλογό του, Φρανσουά Φιλίπ Σαμπάν, στο υπουργείο Εξωτερικών.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Δένδιας δήλωσε: Mε τη χθεσινή navtex η Τουρκία απέδειξε ότι δεν είναι αξιόπιστη. Αντι για διάλογο επέλεξε κλιμάκωση. Διερευνητικες επαφές δεν μπορούν να υπάρξουν όσο το Oruc Reis διενεργεί έρευνες σε ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η Τουρκία επέλεξε την κλιμάκωση. Είναι κατ΄ εξοχήν παράγων υπονόμευσης της ασφάλειας στην περιοχή. Κοινός παρονομαστής σε κάθε Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να την κρίνει με βάση τις πράξεις και όχι τις διακηρύξεις της».

Από την πλευρά του ο Καναδός ΥΠΕΞ σημείωσε:

«Είμαστε ένας έντιμος εταίρος που μπορεί να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής, έχουμε υποβάλει προτάσεις, συνεργαζόμαστε και με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ , έχουμε προτείνει πράγματα. Θέλουμε να μεσολαβήσουμε, να διασφαλίσουμε την ενότητα του ΝΑΤΟ. Ομως θα πρέπει να μεταφερθεί σωστά το μήνυμα και στην Τουρκία. Να είμαστε σαφείς δείχνοντας της ότι θέλουμε να παραμείνει στην ευρωατλαντική συμμαχία και για να γίνει αυτό πρέπει, να υπάρξει διαβούλευση και ότι αυτός είναι ο μηχανισμός.

Δεν πρόκειται να προσποιηθώ ότι είμαστε η μόνη χώρα που μπορεί να το πράξει αυτό, όμως φρονώ ότι μπορούμε και εμείς να ενισχύσουμε να αρθρώσουμε λόγο για να κλείσει το χάσμα, για να έρθουν πιο κοντά οι πλευρές. Οπως ξέρετε θα συναντηθώ και με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ στην διάρκεια της ευρωπαϊκής μου περιοδείας και θα του μεταφέρω όσα άκουσα από τον Έλληνα πρωθυπουργό και τον ΥΠΕΞ. Νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον όλων να υπάρξει αποκλιμάκωση και αυτό μπορούμε να το πράξουμε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ»

«Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει και θα πρέπει να ξέρει ότι είμαστε δραστήριοι ως χώρα να διαδραματίσουμε έναν θετικό ρόλο», κατέληξε ο Φρανσουά Φιλίπ Σαμπάν.