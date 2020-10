Κοινωνία

“Έσπασαν” τα ισόβια για άνδρα που είχε δολοφονήσει την γειτόνισσά του

Ο 44χρονος καταδικάστηκε για τη στυγερή δολοφονία της 78χρονης. Ποιο ελαφρυντικό του αναγνώρισε το δικαστήριο.

Από ισόβια… 15ετή κάθειρξη σε 44χρονο από την Αρμενία που καταδικάστηκε για τη στυγερή δολοφονία της 78χρονης γειτόνισσάς του, τον Οκτώβριο του 2013, στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, χάρη στο οποίο «έσπασε» τα ισόβια. Η άτυχη ηλικιωμένη είχε ζητήσει από τον 44χρονο να βάψει το διαμέρισμά της, όπως και έγινε, αλλά λίγες μέρες αργότερα ο κατηγορούμενος επισκέφθηκε το θύμα του, αξιώνοντας χρήματα για επιπλέον εργασίες που ισχυριζόταν ότι έκανε. Σύμφωνα με παραπεμπτικό βούλευμα το ποσό αυτό ήταν 30 ευρώ, αν και ο δράστης διατείνεται ότι ήταν 90 ευρώ. Υπό αυτές τις συνθήκες προκλήθηκε καβγάς, κατά τον οποίο ο 44χρονος χτύπησε με σφοδρότητα την ηλικιωμένη προκαλώντας της σοβαρές σωματικές κακώσεις. Δεν σταμάτησε όμως εκεί, καθώς στη συνέχεια κάλυψε το χτυπημένο κεφάλι της με σακούλες και τις έδεσε. Ο θάνατος της ηλικιωμένης προήλθε από ασφυξία, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική έρευνα. Αφού εγκατέλειψε αβοήθητη την 78χρονη πήγε στο σπίτι του, όπου άλλαξε τα ρούχα του και στην συνέχεια πήγε να δουλέψει.

Η ταυτότητα του δράστη αποκαλύφθηκε τόσο από DNA που βρέθηκε στα νύχια του θύματος όσο και από αποτυπώματα στο σημείο του εγκλήματος. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, ο 43χρονος παρίστανε αρχικά τον ανήξερο αλλά υπό το βάρος των στοιχείων ομολόγησε την πράξη του. «Ήταν μία κακή παρένθεση στη ζωή μου. Δώστε μου μία ευκαιρία» είπε ο ίδιος απευθυνόμενος, κατά την απολογία του, προς τους δικαστές, ενώ ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του.