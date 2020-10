Πολιτική

Χάικο Μάας: Απευθείας διάλογος για την επίλυση των ζητημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο

Το μήνυμα του Γερμανού ΥΠΕΞ, από τη Λευκωσία, μετά τις συναντήσεις με Αναστασιάδη και Χριστοδουλίδη.

«Η επίλυση των επίμαχων ζητημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τον απευθείας διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας, μετά το πέρας των συναντήσεων που πραγματοποίησε στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας πως «είναι πλέον υπόθεση της Τουρκίας να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες και την ατμόσφαιρα για να υπάρχει εντέλει η δυνατότητα διεξαγωγής των διερευνητικών συνομιλιών χωρίς περαιτέρω προκλήσεις».

Ο κ. Μάας έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ κατόπιν παρακάθισε σε απευθείας συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη.

Αμέσως μετά, παραχώρησε δηλώσεις στα ΜΜΕ, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να διεξαχθούν με επιτυχία μόνο σε ένα εποικοδομητικό περιβάλλον, υπογραμμίζοντας πως η τουρκική πλευρά «πρέπει επιτέλους να συμβάλει σε αυτό».

Παράλληλα, χαιρέτισε την κατ' αρχήν, όπως είπε, προθυμία της κυπριακής κυβέρνησης για συνέχιση των προσπαθειών διεξαγωγής διαλόγου.

Τόνισε πως η Γερμανία και η ΕΕ στέκονται αλληλέγγυες στο πλευρό της Κύπρου και της Ελλάδας. Πρόσθεσε πως «η Γερμανία συνεχίζει να είναι πρόθυμη να στηρίξει με όλες της τις δυνάμεις κάθε προσπάθεια αναζήτησης λύσεων και κυρίως στο πλαίσιο της Προεδρίας (της ΕΕ) που έχουμε αναλάβει αυτό το εξάμηνο», προσέθεσε ο Γερμανός ΥΠΕΞ.

Επισήμανε δε πως οι τελευταίες κινήσεις του Όρουτς Ρέις «στις αμφιλεγόμενες θαλάσσιες περιοχές του Καστελόριζου δεν είναι παρά το αντίθετο ακριβώς ενός Μέτρου Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε».

«Σε περίπτωση που θα προβεί το σκάφος αυτό σε νέες έρευνες για φυσικό αέριο στις αμφισβητούμενες θαλάσσιες περιοχές αυτό θα αποτελεί πραγματικά σοβαρό πλήγμα στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο και εκ μέρους της Γερμανίας και στις περαιτέρω εξελίξεις των ευρωτουρκικών σχέσεων», συνέχισε.

Είπε ακόμη πως το άνοιγμα του παραλιακού μετώπου των Βαρωσίων «ήταν εντελώς περιττό και προκλητικό βήμα που έρχεται σε αντίφαση με τις τρέχουσες προσπάθειες για εκτόνωση και εμείς ερμηνεύουμε ακριβώς έτσι αυτό το βήμα».

Ν. Χριστοδουλίδης: Η Άγκυρα πρέπει να θέσει τέλος στο παιχνίδι της ανταλλαγής μεταξύ αποκλιμάκωσης και πρόκλησης

«Μπροστά σε αυτά τα απαράδεκτα που συντελούνται στο έδαφος ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ευρωπαίοι πολίτες της Κύπρου, μέλη της μεγάλης Ευρωπαϊκής οικογένειας, προσβλέπουν στην αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι αυτό άλλωστε είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο κ. Χριστοδουλίδης μίλησε για την επέκταση μέρους του παραλιακού μετώπου της πόλης των Βαρωσίων, αλλά και τις ενέργειες της Τουρκίας στην περιοχή, οι οποίες όπως τόνισε, πρέπει να τερματισθούν άμεσα.

«Μπροστά στην συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δράσει ουσιαστικά για τον άμεσο τερματισμό των όποιων παράνομων ενεργειών. Δεν θα μπορούσα παρά να συμφωνήσω απόλυτα με όσα ανέφερε και ο Χάικο χτες, ότι η Άγκυρα πρέπει να θέσει τέλος στο παιχνίδι της ανταλλαγής μεταξύ αποκλιμάκωσης και πρόκλησης» ανέφερε ο Κύπριος ΥΠΕΞ και προσέθεσε:

Η σταθερή και διαρκή αποκλιμάκωση που θα προκύψει μέσα από τον τερματισμό των τουρκικών προκλήσεων θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την δεδηλωμένη πρόθεση του γγ των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Κοινότητας για ανάληψη πρωτοβουλίας προς την κατεύθυνση επανέναρξης διαπραγματεύσεων για συνολική επίλυση του Κυπριακού».

Καταλήγοντας, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε τη σημασία τερματισμού των παράνομων τουρκικών ενεργειών αλλά και τις προσπάθειες της γερμανικής πλευράς για το εν λόγω θέμα, από την σκοπιά της γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, τονίζοντας ότι η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της επίλυσης του Κυπριακού μέσα από την έναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά, με μοναδικό στόχο την επίλυση του Κυπριακού στη βάση της συμφωνημένης μορφής λύσης, της Διζωνικής Δικοινοτικής ομοσπονδίας.