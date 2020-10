Αθλητικά

Θετικός στον κορονοϊό ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σταρ της Γιουβέντους αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας και τέθηκε σε καραντίνα.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως ανακοίνωσε η πορτογαλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.



Ο 35χρονος άσος αισθάνεται καλά και είναι ασυμπτωματικός, όπως όμως είναι επιβεβλημένο, θα μπει σε καραντίνα και φυσικά δεν θα αγωνιστεί στο αυριανό (14/10) ματς του Nations League με τη Σουηδία.



Παράλληλα, θεωρείται βέβαιο ότι ο Ρονάλντο θα χάσει και κάποιους αγώνες της Γιουβέντους, η οποία παίζει το Σάββατο (17/10) με την Κροτόνε για το ιταλικό πρωτάθλημα, ενώ την επόμενη εβδομάδα (21/10) ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο Champions League, αντιμετωπίζοντας στην Ουκρανία τη Ντιναμό Κιέβου.