Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Τάσεις σταθεροποίησης στην Αττική, αλλά...

Επιφυλάξεις και προειδοποιήσεις απο τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ , Γκίκα Μαγιορκίνη.

"Η Αττική παραμένει στο επίκεντρο της πανδημίας, παρουσιαζει, ωστόσο, τάσεις σταθεροποίησης των κρουσμάτων", δήλωσε ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης κατά την ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας.

Υπογράμμισε, πάντως, ότι πρεπει να είμαστε επιφυλακτικοί, λόγω μεταπτώσεων στον αριθμό των κρουσμάτων.

Όπως εξήγησε ο κ. Μαγιορκίνης, επικαλούμενος δύο διεθνείς μελέτες, το μέγεθος της πόλης παίζει ρόλο στην μετάδοση του κορονοϊού.

"Στις μικρότερες πόλεις και τα χωριά, τα περιοριστικά μέτρα έχουν δραστικότερα αποτελέσματα", σημείωσε, υπογραμμίζοντας ταυτοχρόνως, ότι ότι όσο μεγαλύτερος ο πληθυσμός που έχει μολυνθεί τόσο πιο δύσκολο είναι να περιοριστεί η διασπορά του.

Tόνισε, τέλος, ότι ο Οκτώβριος είναι σημαντικός για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας και συνέστησε "υπομονή, επιμονή και προσήλωση στα μέτρα".

"Μπαίνουμε σε κλειστούς χώρους, μπορεί να δούμε και μια μικρή αύξηση που απευχόμαστε, αν μείνουμε σε αυτό το επίπεδο είμαστε καλά", ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαγιορκίνης.