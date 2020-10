Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Την Τετάρτη η απόφαση για τις ποινές

Ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Τι είπαν οι δικηγόροι των Μιχαλολιάκου και Λαγού. Η πρόταση της εισαγγελέως για τις ποινές.

Για τις 12 αύριο το μεσημέρι διακόπηκε η δίκη της Χρυσής Αυγής, που πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία. Το δικαστήριο με την έναρξη της αυριανής συνεδρίασης, θα ανακοινώσει την απόφασή του για τις ποινές που θα επιβληθούν στους καταδικασθέντες.

Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, μετά την πρόταση της εισαγγελέως επί των ποινών, χωρίς να λείψουν και πάλι οι πιο ακραίες εκφράσεις. Ενδεικτικά, εκ των συνηγόρων του Νίκου Μιχαλολιάκου είπε προς το δικαστήριο: «Με την απόφαση επί των ποινών να πείτε ένα ηχηρό "σκάστε" σε όσους βγάζουν πριν από εσάς απόφαση».

Επίσης, ο εκ των συνηγόρων του Γιάννη Λαγού υποστήριξε στην αγόρευσή του ότι «έχει αγιοποιηθεί ο Παύλος Φύσσας» και συνέχισε λέγοντας πως «η Εκκλησία πρέπει να κάνει Θυρανοίξια και να γιορτάζει τη γιορτή του οσίου Παύλου».

Η διαδικασία ξεκίνησε με την πρόταση της εισαγγελέως των αποφάσεων για τις ποινές των βουλευτών και μελών της Χρυσής Αυγής που έχουν καταδικαστεί για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε ισόβια κάθειρξη και επτά επιπλέον έτη για τον Γιώργο Ρουπακιά, ο οποίος καταδικάστηκε για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Για τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, η εισαγγελέας πρότεινε 13 χρόνια κάθειρξης. Πρόκειται για τους επτά βουλευτές που έχουν καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, πρέπει να επιβληθούν καθείρξεις οκτώ ετών στον καθένα, σε όσους κατηγορούνται για συνέργεια στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και δεν έχουν ελαφρυντικό και έξι ετών σε εκείνους που έχουν.

Στους τέσσερις καταδικασθέντες αναγνωρίστηκαν τα ελαφρυντικά, προτείνεται ποινή κάθειρξης πέντε ετών.

Για την ομάδα των κατηγορουμένων που κρίθηκαν ένοχοι για την υπόθεση των αλιεργατών, εισηγήθηκε κάθειρξη εφτά ετών για όσους έχουν ελαφρυντικά και δέκα ετών για τον πυρηνάχρη Περάματος Αναστάσιο Πανταζή.

Για την υπόθεση του ΠΑΜΕ, που έχει μετατραπεί σε πλημμέλημα, για τρεις κατηγορούμενους ζήτησε φυλάκιση δέκα μηνών και για έναν κατηγορούμενο έξι μηνών για κάθε πράξη.

Για τους κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και πρώην βουλευτές, που έχουν ένταξη ζήτησε κάθειρξη επτά ετών για τον καθένα, γι' όσους δεν έχουν ελαφρυντικό. Σε όσους έχουν ζήτησε κάθειρξη πέντε ετών.

Τονίζεται ότι η εισαγγελική πρόταση, που αγγίζει τα όρια των ανώτατων ποινών, δεν είναι δεσμευτική για την έδρα.