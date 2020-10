Οικονομία

Νέο ιστορικό χαμηλό για το 10ετές ομόλογο

Δεν έχει τέλος το ράλι των ομολόγων στην ευρωζώνη.

To ένα μετά το άλλο καταρρίπτει τα ρεκόρ το δεκαετές ομόλογο καθώς σήμερα η απόδοση του υποχώρησε κάτω από το 0,8% αγγίζοντας το 0,771%.

Η υπερβολική ρευστότητα που έχει διοχετεύσει στο ευρωσύστημα η ΕΚΤ (η οποία προδήλως δεν κατευθύνεται προς τη χρηματοδότηση της οικονομίας), σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις της Κεντρικής Τράπεζας στη δευτερογενή αγορά ομολόγων, διαμορφώνουν έναν πρωτόγνωρα θετικό περιβάλλον για τους κρατικούς τίτλους.

Έτσι το ράλι των τιμών συντηρείται σε ολόκληρη την ευρωζώνη παρόλο που τα κράτη μέλη σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία, προχωρώντας σε νέες εκδόσεις ομόλογων για να καλύψουν μέρος των αυξημένων κρατικών δαπανών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Αυτή την εβδομάδα Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία αναμένεται να «βγουν στην αγορά» προκειμένου να δανειστούν περί τα 30 δισ. ευρώ.

Χαρακτηριστική της μεγάλης ζήτησης που επικρατεί είναι και η επιτυχία που σημείωσε σήμερα η Ιταλία, η οποία δανείστηκε εκδίδοντας ομόλογα ύψους 3,75 δισ. ευρώ με μηδενικό επιτόκιο (κουπόνι). Υπό τις συνθήκες αυτές πιθανή θεωρείται μία ακόμη έξοδος και της Ελλάδος στις αγορές μέχρι το τέλος του έτους.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 388 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 193 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς υποχώρησε στο 0,78% από 0,84% χθες έναντι -0,56% του αντίστοιχου γερμανικού με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,44% από 1,38% που έκλεισε χθες.

Στην αγορά συναλλάγματος πτωτικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου καθώς νωρίς το απόγευμα η ισοτιμία ευρώ/δολ. κυμαίνονταν στο 1,1742 δολ. από 1,1811 δολ. που άνοιξε η αγορά.

Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώθηκε στα 1,1787 δολ.