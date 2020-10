Κοινωνία

Δίκη Σούζαν Ίτον: Ένοχος για ανθρωποκτονία και βιασμό ο 28χρονος

Καταδικάστηκε σε ισόβια ο κατηγορούμενος για την δολοφονία της Αμερικανίδας βιολόγου που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Ένοχος για το σύνολο των κατηγοριών που τον βάρυναν, κρίθηκε ο κατηγορούμενος για την δολοφονία της Αμερικανίδας βιολόγου Σούζαν Ίτον που συγκλόνισε την Κρήτη και απασχόλησε τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης το καλοκαίρι του 2019 στα Χανιά.

Η επταμελής έδρα, τρεις δικαστές και τέσσερις ένορκοι, του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ρεθύμνου, με δεδομένο τα αποδεικτικά στοιχεία και τις μαρτυρικές καταθέσεις κατά την ακροαματική διαδικασία, καταδίκασαν αργά σήμερα το απόγευμα, τον 28χρονο Ιωάννη Παρασκάκη από τον Ταυρωνίτη Χανίων, σε: "Ισόβια κάθειρξη για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, 13 χρόνια για το βιασμό και 4 μήνες για την οπλοκατοχή".

Στον κατηγορούμενο δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Ο καταδικασθείς θα οδηγηθεί εκ νέου στις φυλακές Τριπόλεως για την έκτιση της ποινής του.

Νωρίτερα ο Εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευσή του πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος ο 28χρονος Χανιώτης για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Ο κ. Εισαγγελέας, αναφέρθηκε στα όσα έγιναν εκείνη την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 όταν η 60χρονη βιολόγος Suzanne Eaton δεν επέστρεψε στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης όπου συμμετείχε σε επιστημονικό συνέδριο. ‘Όπως είπε ο 28χρονος επίτηδες χτύπησε με το αυτοκίνητό του την 60χρονη .



«Μετά την έβαλε στο αμάξι, στο πορτ παγκαζ ,και την μετέφερε στο σημείο στη θέση Καλαμάκι. Ενώ ήταν εν ζωή ήρθε σε συνουσία κατά φύση και παρά φύση μαζί της μια φορά, έχοντας η παθούσα χάσει τις αισθήσεις της……»

Αναφερόμενος στην τελευταία πράξη του δράματος στον λόφο πάνω από το παλαιό καταφύγιο – σπηλιά και στο σημείο όπου υπήρχε η τρύπα προς την σπηλιά, είπε: « την έριξε ο κατηγορούμενος σε αυτό από ύψος 7 μέτρων. Το σώμα της σφηνώθηκε σε ένα σημείο και έτσι επήλθε ο θάνατος της από ασφυξία».



Και η αγόρευση του Εισαγγελέα κατέληξε ως εξής: «Είχε συνείδηση των πραττόμενων καθώς την έβαλε στον χώρο των αποσκευών. Δε βρισκόταν σε διατάραξη συνείδησης όταν τελέσθηκε η πράξη. Ελαττωμένος καταλογισμός δεν υπάρχει και προτείνουμε την ενοχή του κατηγορουμένου για τα δυο κακουργήματα και το πλημμέλημα».

Τι προηγήθηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου

Η δίκη για την αποτρόπαια δολοφονία της αμερικανίδας βιολόγου Suzanne Eaton τον Ιούλιο του 2019 στα Χανιά ξεκίνησε νωρίς το πρωί με παρόντες την αδελφή και τον σύζυγο του θύματος και την μητέρα και την σύζυγο του κατηγορούμενου.



Ο 28χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία και τον βιασμό της Suzanne στην ερώτηση του προεδρείου για το αν δέχεται όλες τις κατηγορίες απάντησε θετικά.



Στην κατάθεσή της, η αδερφή της Σούζαν Ίτον είπε ότι η τελευταία ημέρα που μίλησε με την αδερφή της ήταν 5-6 ημέρες πριν χαθεί καθώς σχεδίαζαν το αμέσως επόμενο διάστημα να κάνουν ένα ταξίδι μαζί.



«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Λάτρευε την οικογένεια της και ήταν μια εξαιρετική επιστήμονας. Είχε το δικό της εργαστήριο για 20 χρόνια. Ο σύζυγος της και τα δυο αγόρια έχουν καταρρακωθεί, ενώ ο συζυγος της δεν μπορεί καν να εργαστεί»



Στη συνέχεια κατέθεσε ο αστυνομικός που ασχολήθηκε από την πρώτη στιγμή με την εξιχνίαση της υπόθεσης, ο οποίος συγκλόνισε με την περιγραφή του, ενώ ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος τους είχε πει αρχικά ότι ασχολείτο με τον σατανισμό.



«Ο ίδιος μας αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε προσπαθήσει να παρενοχλήσει γυναίκες με το αυτοκίνητο του, οι οποίες δεν είχαν καταγγείλει κάτι στην αστυνομία, ενώ μας υπέδειξε και τα σημεία όπου είχε γίνει η προσπάθεια παρενόχλησης» είπε ο μάρτυρας.





Σύμφωνα με την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που αναγνώστηκε στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος διάβαζε παραφυσικά ενώ ασχολείτο με πολεμικές τέχνες. Περιέγραψε ότι έκανε το έγκλημα καθώς άκουγε φωνές που του έλεγαν να κάνει τη συγκεκριμένη πράξη.



Μάλιστα, την εποχή του εγκλήματος δεν ήταν σε διατάραξη πνευματικής λειτουργίας, έχει αντικοινωνική συμπεριφορά, ενώ τονίστηκε στην έκθεση ότι ο κατηγορούμενος λέει ψέματα με αξιοθαύμαστο τρόπο. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απουσία οξείας ψυχοπαθολογίας και διαταραχής προσωπικότητας και ότι ο ίδιος συχνά ψεύδεται.



Από την πλευρά της υπεράσπισης του κατηγορουμένου κλήθηκε ως μάρτυρας η ψυχολόγος που εργάζεται στα δημοτικά ιατρεία του Αιγάλεω, η οποία έκανε συνεδρίες με τη μητέρα του κατηγορουμένου. Η μητέρα του, φιλοξενείτο σε σπίτι στο Αιγάλεω γιατί ήθελε να είναι κοντά στον γιο της. Οπως τόνισε η ψυχολόγος, η μητέρα είχε συμπτώματα βαριάς κατάθλιψης. Παράλληλα, η ψυχολόγος ανέφερε ότι είχε μιλήσει τρεις φορές με τον κατηγορούμενο στο τηλέφωνο και είχαν συζητήσει για τις εξετάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί ο ίδιος από τους ψυχιάτρους.



Η ψυχολόγος με τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της έκρινε ότι ο κατηγορούμενος έχει διαταραγμένη σκέψη και συνείδηση, αδυναμία συγκέντρωσης και διάσπαση προσοχής. Επιπλεον, τόνισε ότι ο κατηγορουμενος μέσα στη φυλακή, είχε παραισθήσεις, έβλεπε μορφές, άκουγε φωνές ενώ έγραψε πολλά γράμματα στη μητέρα του στα οποία ανέφερε στοιχεία για το έγκλημα.



Η εξέταση των μαρτύρων ολοκληρώθηκε λίγη ώρα μετά τις 14.30. Αμέσως μετά στο εδώλιο ανέβηκε ο 28χρονος κατηγορούμενος ο οποίος ξεκίνησε την απολογία του ζητώντας ένα "μεγάλο συγγνώμη", ωστόσο ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν προμελετημένη πράξη, ότι επρόκειτο για ατύχημα, δεν υπήρχε σεξουαλικό κίνητρο και δεν τη βίασε.



Περιγράφοντας τα όσα κατά την άποψή του έγιναν εκείνη την ημέρα στο Κολυμπάρι Χανίων, ισχυρίστηκε πως η παράσυρση της 60χρονης με το αυτοκίνητό του ήταν ατύχημα και στην συνέχεια από φόβο αντί να ειδοποιήσει τις αρχές, την έβαλε στο πορτ μπαγκάζ.





Στην ερώτηση της έδρας γιατί δεν εγκατέλειψε απλά το θύμα στον δρόμο αλλά την τοποθέτησε στο πορτ μπαγκάζ, τόνισε ότι:

«ήξερα ότι θα με πιάσουν και ήθελα να περάσω λίγο χρόνο με την οικογένεια μου. Μου ήρθε η σκέψη να την εξαφανίσω. Την έβαλα στο αμάξι και την πήγα στο καταφύγιο, από την πάνω πλευρά που υπάρχει ένας αεραγωγός. Πάρκαρα το αμάξι με την οπίσθεν κοντά στον αεραγωγό και είδα ότι δεν είχε σφιγμό. Σκέφτηκα λοιπόν να την πετάξω στο καταφύγιο και έτσι την έριξα μέσα στην τρύπα.



Η πρόεδρος ρώτησε τον κατηγορούμενο, αναφορικά με την κατάθεση που είχε δώσει ο ίδιος για τις σεξουαλικές πράξεις πριν ρίξει τη θανούσα στο καταφύγιο, ο ίδιος τόνισε ότι στην πρώτη κατάθεση δεν είχε αναφέρει κάτι τέτοιο αλλά στη δεύτερη κατάθεση πιέστηκε και αναγκάστηκε να πει όλα αυτά περί βιασμού. «Δεν είχα έρθει ποτέ σε σεξουαλική επαφή με την Σουζαν Ιτον. Όπως την έπιασα από τα πόδια και την έσυρα από το πορτ μπαγκάζ έξω και μετά από τις μασχάλες και από τα πόδια την έσυρα στην τρύπα. Έκατσα στη συνέχεια στο αμάξι να συνειδητοποιήσω τι είχε γίνει για λίγη ώρα».



«Βρέθηκα στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή. Ήταν ατύχημα, την χτύπησα κατά λάθος. Από ό,τι κατάλαβα εκείνη ήθελε να περάσει στην απέναντι πλευρά και εγώ όπως περνούσα την χτύπησα. Μετά όμως αυτό που έκανα και την εξαφάνισα ήταν λάθος. Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια αλλά δε μου δόθηκε η ευκαιρία. Από εδώ που είμαι ζητάω συγγνώμη, δεν ήταν προμελετημένη η πράξη» είπε ο 28χρονος.

Πηγή: flashnews.gr