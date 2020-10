Υγεία - Περιβάλλον

Ο Βαλέριος Ασλανίδης στον ΑΝΤ1 για το ρωσικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο 67χρονος, ο πρώτος Έλληνας που έκανε το εμβόλιο, για την πρόσβαση στο σκεύασμα και την επικείμενη β΄ δόση.