Κορονοϊός – Euroleague: Αναβολή για το Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός

Ο κορονοϊός "χτύπησε" την γαλλική ομάδα. Τι προβλέπει το πρωτόκολλο της Euroleague για την αναμέτρηση.

Ο κορονοϊός δεν... επέτρεψε στη Βιλερμπάν να έχει οκτώ υγιείς παίκτες στο παρκέ, απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τη Euroleague να ανακοινώνει δύο ώρες πριν το αποψινό τζάμπολ (είχε οριστεί για τις 21:45) ότι η αναμέτρηση επί γαλλικού εδάφους, για την 3η αγωνιστική, δεν θα διεξαχθεί.

Πλέον, το Αρμόδιο Πειθαρχικό Όργανο θα είναι αυτό που θα λάβει την τελική απόφαση για την τύχη του αγώνα σε συνάρτηση με τον ειδικό κανονισμό περί covid-19, αν και σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Euroleague ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάρει τη νίκη στα... χαρτιά με 20-0.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της μη διεξαγωγής του αποψινού αγώνα της Βιλερμπάν με τον Παναθηναϊκό στο «Astroballe» από την Euroleague, ακολούθησε επίσημη ενημέρωση από τη γαλλική ομάδα, η οποία γνωστοποίησε ότι λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ ακόμη δύο αθλητές παρουσίασαν συμπτώματα κορονοϊού, με αποτέλεσμα να μην συμπληρώνει την απαιτούμενη οκτάδα.

Η ανακοίνωση της Βιλερμπάν:

«Δύο νέοι παίκτες της Βιλερμπάν παρουσίασαν συμπτώματα με πυρετό σήμερα. Καθώς ο σύλλογος δεν μπορεί πλέον να διαθέσει τον ελάχιστο αριθμό των απαιτούμενων παικτών που χρειάζεται για να γίνει ένας αγώνας της EuroLeague, ο αποψινός αγώνας με τον Παναθηναϊκό δεν πρόκειται να διεξαχθεί.

Περισσότερα τεστ θα γίνουν το συντομότερο δυνατό προκειμένου να διαπιστωθεί αν η Βιλερμπάν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί την Πέμπτη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα».