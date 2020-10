Υγεία - Περιβάλλον

Νέα υπηρεσία Drive-Through COVID-19 test στο ΜΗΤΕΡΑ

Άνετα, γρήγορα, αξιόπιστα και με ασφάλεια μπορεί να γίνει η διεξαγωγή του τεστ ανίχνευσης κορονοϊού.

Με γνώμονα τη ποιοτική εξυπηρέτηση και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου, το ΜΗΤΕΡΑ δημιούργησε την υπηρεσία Drive-Through COVID-19 test.

Αρκούν μόλις 5 λεπτά για να διενεργήσετε στο ΜΗΤΕΡΑ το τεστ Covid-19, με τον πλέον εύκολο, άνετο, γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο, χωρίς να χρειαστεί να εισέλθετε καθόλου στους χώρους του νοσοκομείου αλλά να παραμείνετε στο αυτοκίνητό σας. Το εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του ΜΗΤΕΡΑ, θα αναλάβει να ολοκληρώσει την διαδικασία άμεσα με στόχο την απόλυτη ασφάλεια σας.

Ποια είναι η διαδικασία;

Κάνετε την προεγγραφή σας, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία στο link https://covidmitera.digitalclinic.gr/registration - Χωρίς προεγγραφή δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση του τεστ Covid-19. Εισέρχεστε με το αυτοκίνητο σας στην είσοδο του ΜΗΤΕΡΑ (Ερυθρού Σταυρού 6, 15123 Μαρούσι). Ακολουθείτε την σήμανση και οδηγείτε μέχρι τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο (Isobox). Όταν φθάσετε στο εξωτερικό ιατρείο, υπάλληλος του ΜΗΤΕΡΑ θα κάνει ταυτοποίηση των στοιχείων σας, χωρίς να χρειαστεί να κατεβείτε από το αυτοκίνητο σας. Η επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του ΜΗΤΕΡΑ τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας, θα λάβει το στοματοφαρυγγικό δείγμα για να διενεργηθεί το τεστ Covid-19. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με μετρητά είτε ανέπαφα σε μηχάνημα POS. Σε κάθε περίπτωση δεν θα σας ζητηθεί να εξέλθετε από το αυτοκίνητό σας.

Πότε λαμβάνω τα αποτελέσματα του τεστ για Covid-19;

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε λίγες μόνο ώρες, μετά τη διενέργεια του τεστ και αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά την προεγγραφή σας.

Ποιος μπορεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας;

Το τεστ Covid-19 μπορεί να διενεργηθεί σε παιδιά και ενήλικες.

Μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα τεστ;

Ναι, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η προεγγραφή όλων των ατόμων που επιθυμούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας Drive-Through COVID-19 test.

Ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας Drive-Through COVID-19 test

Δευτέρα με Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 17:00

Πως γίνεται η λήψη του τεστ για Covid-19;

Το δείγμα λαμβάνεται με ειδικό στυλεό από τον στοματοφάρυγγα. Συσκευάζεται με ειδικό τρόπο, τοποθετείται σε ειδικό κυτίο μεταφοράς και αποστέλλεται στο εργαστήριο. Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (RT-PCR).

Η Εργαστηριακή Μοριακή Ανίχνευση SARS-CoV-2 με Real Time RT-PCR, πραγματοποιείται στο Κέντρο Γενετικής & Γενωμικής Άλφα Lab του Ομίλου Hellenic Healthcare Group

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 210 686 9135 & 210 686 9136.

Προληπτικά μέτρα προστασίας στα 6 θεραπευτήρια του Ομίλου HHG

Υποχρεωτικό μοριακό τεστ ανίχνευσης του ιού (PCR) και λήψη αρνητικού αποτελέσματος για το σύνολο του προσωπικού που επιστρέφει στην εργασία.

Υποχρεωτικό μοριακό τεστ σε όλους τους ασθενείς πριν την εισαγωγή για δευτεροβάθμια περίθαλψη.

Συνέχιση της δειγματοληψίας και εξέτασης σε ειδικούς εξωτερικούς χώρους (isolation rooms) εκτός των θεραπευτηρίων και σε συνθήκες απομόνωσης.

Αυστηρά μέτρα κατά την είσοδο και παραμονή εντός των θεραπευτηρίων με περιορισμό του αριθμού των εισόδων, θερμομέτρηση και υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας.

Συνεχή επικοινωνία και στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΔΥ, τον ΕΟΠΥΥ, το ΕΚΑΒ και όλους τους αρμόδιους φορείς.

Eιδική λοιμωξιολογική ομάδα και επιτροπή νοσοκομειακών λοιμώξεων με επικεφαλής ειδικούς από τον ΕΟΔΥ, καθώς και ιατρούς και νοσηλευτές εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι στη διαχείριση μαζικών καταστροφών και επιδημιών.

Κινητή μονάδα για κατ’ οίκον επίσκεψη και λήψη δείγματος για την ανίχνευση του ιού, καθώς και λήψη αίματος για τη διενέργεια απλών αιματολογικών εξετάσεων.

Δυνατότητα διεξαγωγής εκατοντάδων μοριακών εξετάσεων (PCR) ανά ημέρα στα διαγνωστικά εργαστήρια του ομίλου.

Επιπλέον, ο Όμιλος HHG δημιούργησε μια καινοτόμο ψηφιακή υπηρεσία τηλεϊατρικής, την εφαρμογή COVID19 Digital Clinic.