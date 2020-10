Πολιτική

Μητσοτάκης σε Μάας: Η Τουρκία επέλεξε το δρόμο που οδηγεί σε κυρώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γερμανό ΥΠΕΞ. Το σχόλιο του Χάικο Μάας.

«Προφανώς δεν θα προχωρήσουμε σε συζητήσεις υπό αυτές τις συνθήκες, με ένα πλοίο να βρίσκεται εν πλω και αναμένω ότι το ζήτημα θα συζητηθεί εκ νέου στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έτσι ώστε να εξετάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας.

Ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας λέγοντας «καλώς ορίσατε, για άλλη μια φορά, εν μέσω αυτών των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών, δεδομένων των όσων συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες. Θεωρώ πως κανείς δεν θα μπορούσε να είναι ικανοποιημένος με τις πρόσφατες εξελίξεις, ειδικά υπό το φως των συμπερασμάτων του ευρωπαϊκού συμβουλίου. Είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε σε όλους πως τα όσα συμφωνήθηκαν στις Βρυξέλλες ήταν απολύτως ξεκάθαρα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόφαση η οποία τόνιζε ότι «η επιδίωξη διαλόγου με καλή πίστη και η αποχή από μονομερείς ενέργειες που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της ΕΕ και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ αποτελεί απόλυτη προϋπόθεση», κάτι που σημαίνει, όπως είπε, ότι αποτελεί προϋπόθεση για την βελτίωση της σχέσης μας με την Τουρκία. «Αυτό που έχουμε δει έκτοτε είναι την επανάληψη των δραστηριοτήτων του Oruc Reis και φυσικά επίσης το άνοιγμα του περίκλειστου παραλιακού μετώπου στα Βαρώσια της Κύπρου, που παρέμενε κλειστό για 46 χρόνια» σημείωσε.

Επίσης ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δώσαμε στην Τουρκία μια ξεκάθαρη επιλογή. Είτε την ανανέωση των σχέσεων της με την Ευρώπη είτε να αντιμετωπίσει συνέπειες αν συνεχιστεί αυτή η επιθετική συμπεριφορά. Δυστυχώς, φαίνεται πως - προς το παρόν - η Τουρκία έχει επιλέξει τον δεύτερο δρόμο. Θα πρέπει να θυμόμαστε πως στην παράγραφο 21 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου, καταστήσαμε σαφές πως στην περίπτωση που συνεχιστούν οι μονομερείς ενέργειες και οι προκλήσεις εκ μέρους της Τουρκίας κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου, εμείς - ως Ευρωπαϊκή Ένωση - θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και όλες τις επιλογές που διαθέτουμε. Θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και θα λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις το αργότερο ως τον Δεκέμβριο».

Επανέλαβε ότι η Ελλάδα έχει κάθε πρόθεση να ξεκινήσει έναν παραγωγικό διάλογο με την Τουρκία. «Γνωρίζετε πως και με την διαμεσολάβηση της Γερμανίας συμφωνήσαμε - τουλάχιστον δύο φορές - να επανεκκινήσουμε τις διερευνητικές επαφές από το σημείο όπου είχαν σταματήσει τον Μάρτιο του 2016, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μας. Αυτό ήταν το αντικείμενο εκείνων των διερευνητικών επαφών. Και δυστυχώς αντί να ορίσουμε μια ημερομηνία - ο κ. Τσαβούσογλου είπε στον υπουργό κ. Δένδια πριν από λιγότερο από μια εβδομάδα ότι η Τουρκία θα καλούσε την Ελλάδα για την έναρξη των διερευνητικών επαφών - και αντί για μια ημερομηνία έναρξης των διερευνητικών επαφών έχουμε το Oruc Reis να πλέει εντός της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης» είπε.

Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα προχωρήσει σε συζητήσεις υπό αυτές τις συνθήκες, με ένα πλοίο να βρίσκεται εν πλω, και πρόσθεσε «αναμένω ότι το ζήτημα θα συζητηθεί εκ νέου στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έτσι ώστε να εξετάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ξανά για την ενεργό διπλωματική σας στάση. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα φτάσουμε στο σημείο που, όντως, θα κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα συζητήσουμε, σαν λογικοί άνθρωποι. Δεν αναφέρομαι σε εμάς. Καταλαβαίνετε. Να συζητήσουμε αντί για την εμπλοκή σε μια αχρείαστη διπλωματία των κανονιοφόρων».

Από την πλευρά του ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, τόνισε ότι οι ενέργειες της Τουρκίας με το Oruc Reis αλλά και στα Βαρώσια αντιβαίνουν πλήρως το πνεύμα των όσων είχαν συμφωνηθεί.

«Γι’ αυτό έχω πολύ κατανόηση για το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχει όχι απλά ενόχληση, αλλά εκνευρισμός. Δεν είναι η πρώτη φορά που μέσω τουρκικών προκλήσεων διακόπτεται η ρότα που είχε χαραχθεί», υπογράμμισε ο Χάικο Μάας.

Δένδιας σε Μάας: η Τουρκία με τις πράξεις της δυναμιτίζει τον διάλογο

«Η συμπεριφορά της Τουρκίας αποδεικνύει ότι άλλα λέει και άλλα πράττει: ισχυρίζεται ότι θέλει τον διάλογο, αλλά με τις πράξεις της τον δυναμιτίζει», τόνισε ο ΥΠΕΞ, Νίκος Δένδιας σε κοινές δηλώσεις με τον Γερμανό ομόλογό του, Χάικο Μάας, πριν από το δείπνο εργασίας τους με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε πως αυτά συμβαίνουν λίγες μόνο ημέρες μετά το κάλεσμα της Ε.Ε. προς την Άγκυρα να σεβαστεί τη διεθνή νομιμότητα και να απέχει από παράνομες ενέργειες και προκλήσεις. «Δυστυχώς, η επιμονή της Τουρκίας στην παραβατικότητα, μας υποχρεώνει να συζητήσουμε μέτρα για την επιβολή της διεθνούς νομιμότητας», υπογράμμισε.

Συνεχίζοντας στο ίδιο κλίμα, κατέστησε σαφές πως υφίσταται ζήτημα σεβασμού της διεθνούς νομιμότητας που αποτελεί τη βάση για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και στον κόσμο, σημειώνοντας ότι η υπόθεση αυτή δεν αφορά ορισμένα κράτη της Ε.Ε., όπως την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά την Ε.Ε. στο σύνολό της.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών έκανε ειδική μνεία στις «σημαντικές προσπάθειες» που καταβάλλει η Γερμανία, ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Ε.Ε., για την επίτευξη αποκλιμάκωσης στην περιοχή, προκειμένου να επιτευχθεί η επιστροφή στον διάλογο.

Εκτός από τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για την προώθηση των ήδη πολύ καλών διμερών σχέσεων όπως τις χαρακτήρισε ο κ. Δένδιας, καθώς και για άλλα σημαντικά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Χάικο Μάας: Είμαστε εξαιρετικά ενοχλημένοι από τις προκλήσεις της Τουρκίας





Εξαιρετικά ενοχλημένος από «το γεγονός, ότι λόγω των άμεσων προκλήσεων της Τουρκίας με τον απόπλου του Όρουτς Ρέις, αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις Ελλάδας-Τουρκίας να μην φαίνονται καθόλου στον ορίζοντα δυνατές, και τουλάχιστον σε εύθετο χρόνο να μην είναι κάτι τέτοιο εφικτό», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας

Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα ότι «οι συνομιλίες γίνονται μόνο μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, το οποίο δεν ισχύει στην παρούσα φάση». Αναφερόμενος στη γερμανική διαμεσολάβηση, είπε πως «η Γερμανία προσπάθησε να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή και είμαστε πολύ ευτυχείς που με την πραγματικά ενεργή συμμετοχή της ελληνικής πλευράς, πετύχαμε δύο φορές δηλώσεις από πλευράς Τουρκίας, που είχαν αντικείμενο την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας». Συνεχίζοντας σημείωσε πως «οι προσπάθειες μας, μάς οδήγησαν στο να έχουμε χώρο για να μπορέσουν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις, συνομιλίες, πράγμα που για μας είναι η μόνη οδός».

«Μας προκάλεσαν εξαιρετική έκπληξη όσα είδαμε τις τελευταίες μέρες από την τουρκική πλευρά, τόσο το άνοιγμα του παραλιακού μετώπου στα Βαρώσια, όσο και το γεγονός ότι το Oruc Reis απέπλευσε εκ νέου. Όλα αυτά αντίκεινται στο πνεύμα όσων συμφωνήσαμε, δηλαδή σε κλίμα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης να προσπαθήσουμε με διπλωματικά μέσα να αποκλιμακώσουμε την ένταση της διαμάχης. Γι’ αυτό έχω μεγάλη κατανόηση αν τώρα στην Αθήνα επικρατεί όχι μόνο έκπληξη, αλλά και θυμός, καθώς εκ νέου -δεν είναι η πρώτη φορά- με προκλήσεις από την τουρκική πλευρά όσα είχαμε δρομολογήσει κατ’ αρχάς διακόπηκαν», είπε ο γερμανός ΥΠΕΞ.

Αναφερόμενος στη σημερινή του επίσκεψη στη Λευκωσία και την Αθήνα, είπε πως το αντικείμενο των συζητήσεών του με τους δύο εταίρους του στην Ε.Ε., είναι τα επόμενα βήματα τα οποία θα πράξουν. «Τα θέματα αυτά θα μας απασχολήσουν και στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αυτό θα είναι και το αντικείμενο της συζήτησης σήμερα» προσέθεσε ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας. Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που προηγήθηκε του δείπνου με τον κ. Δένδια, χαρακτήρισε εξαιρετική τη συζήτησή τους.

Ειδική αναφορά έκανε και στο φωτισμό της Ακρόπολης: «Πάντα αξίζει τον κόπο να έρχεται κανείς στην Αθήνα, σήμερα περισσότερο παρά ποτέ, πόσο μάλλον που έχουμε αυτή τη θαυμάσια θέα με τον θαυμάσιο φωτισμό».