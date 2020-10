Κόσμος

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Βαρώσια: προκλητική και αντιπαραγωγική η στάση της Τουρκίας

Αποκλειστική δήλωση στον ΑΝΤ1 του εκπροσώπου της αμερικανικής διπλωματίας, με νέες βολές προς την Άγκυρα.

Του Θανάση Κ. Τσίτσα, ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ

Προκλητική και αντιπαραγωγική χαρακτηρίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την απόφαση του ψευδοκράτους στην Κύπρο να ανοίξει την παραλία των Βαρωσίων και ζητά την ανάκληση της.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΝΤ1 για τις κινήσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε:

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν βαθιά για τη μονομερή απόφαση να ανοίξει εκ νέου τα Βαρώσια και ζητεί την ανάκληση αυτής της απόφασης. To άνοιγμα των Βαρωσίων είναι ασυμβίβαστο με τις αποφάσεις 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είναι προκλητικό και αντιπαραγωγικό για την επανάληψη των συνομιλιών για διευθέτηση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και συνεχίζουν να απαιτούν διάλογο και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να υποστηρίζουν έναν ολοκληρωμένο διακανονισμό για την επανένωση του νησιού ως διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, η οποία θα ωφελήσει όλους τους Κύπριους, καθώς και την ευρύτερη περιοχή”.

Νωρίτερα, με μια επίσης σκληρή σε περιεχόμενο και φρασεολογία παρέμβαση της, η αμερικανική διπλωματία είχε στραφεί κατά της Άγκυρας για την παράνομη NAVTEX και τους πλοες του "Oruc Reis" στα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ζητώντας άμεσο τερματισμό των προκλήσεων.