Κοινωνία

Εντυπωσιακό timelapse με την καταιγίδα που “σάρωσε” την Αττική (βίντεο)

Καταγράφηκαν περίπου 2500 κεραυνοί η πλειονότητα των οποίων σημειώθηκε πάνω από την ξηρά.

Το ψυχρό μέτωπο το οποίο διέσχισε τη χώρα μας από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης προκάλεσε ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα της, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται στα δυτικά και βορειοανατολικά.

Όπως αναφέρει το meteo.gr, το ψυχρό μέτωπο συνοδεύτηκε και από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, με το σύστημα ανίχνευσης κεραυνών ΖΕΥΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να καταγράφει περίπου 2500 κεραυνούς, η πλειοψηφία των οποίων σημειώθηκε πάνω από την ξηρά.

Στο βίντεο που ακολουθεί προβάλλονται εντυπωσιακές εικόνες από την ισχυρότατη καταιγίδα που έπληξε την Αθήνα τα ξημερώματα, όπως καταγράφηκαν από τις μετεωρολογικές κάμερες που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Πεντέλη.