Κόσμος

Βίντεο-σοκ: Αποκεφάλισε τη γυναίκα του και πήγε το κεφάλι στην αστυνομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κτηνωδία στην Ινδία. ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ



Κτηνωδία στην Ινδία. Ένας άντρας έκοψε το κεφάλι της γυναίκας του, όταν διαπίστωσε πως τον έχει απατήσει. Στη συνέχεια μετέφερε το κεφάλι σε αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο.

Στο βίντεο σοκ που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, φαίνεται ο δράστης να περπατά ατάραχος κατά μήκος ενός δρόμου και να μεταφέρει το κομμένο κεφάλι, ενώ οι περαστικοί τον παρακολουθούν αποσβολωμένοι.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ο Chinnar Yadav ξεκίνησε να καβγαδίζει έντονα με τη σύζυγό του, Vimla, το πρωί της Παρασκευής, στην πολιτεία Ούταρ Πράντες, στα βόρεια της χώρας. Ο Yadav τραυμάτισε και έναν γείτονά του, που κατηγόρησε πως διατηρούσε παράνομη σχέση με τη γυναίκα του.