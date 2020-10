Κόσμος

Τσελίκ για Oruc Reis: Έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο της μάχης

Χαρακτήρισε «κουρέλι κατοχής» τον Χάρτη της Σεβίλλης. Το ειρωνικό σχόλιο για τις ανακοινώσεις τρίτων χωρών υπέρ της Ελλάδας. Τι είπε για τα Βαρώσια.

Σε ακόμη μια προκλητική δήλωση για την Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος AKP της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ. Ο επίσημος εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος AKP της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ, δίνοντας συνέντευξη τύπου, σχολίασε την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ χαρακτήρισε «κουρέλι κατοχής» τον Χάρτη της Σεβίλλης.

Όπως αναφέρει το sigmalive.com σε δηλώσεις του έπειτα από τη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής του κόμματός του, της οποίας προέδρευσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ο Ομέρ Τσελίκ ανέφερε ότι "μετά την επιστροφή του Ορούτς Ρέις στα καθήκοντά του, αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησής τους, έρχονται δηλώσεις η μία μετά την άλλη”.

Είναι, είπε, "δυνατόν να γίνονται τόσο ανόητες δηλώσεις χωρίς νομική βάση; Κοιτάξτε τις δηλώσεις των διαφορετικών χωρών σαν να γράφτηκε η κάθε μια από το ελληνικό ΥΠΕΞ. Είναι όλες ίδιες σαν να έγινε copy paste. Εμείς κάνουμε τις έρευνές μας στην δική μας υφαλοκρηπίδα. Είναι σε απόσταση 15 χλμ από την ηπειρωτική χώρα. Επιμένουν με προσεγγίσεις που δεν συνάδουν με την κοινή λογική σαν να υπάρχει πάντα ένα στοιχείο αστάθειας στην Τουρκία. Η Τουρκική Δημοκρατία είναι δεσμευμένη με την αρχή του Ατατούρκ ‘Ειρήνη στην Πατρίδα, ειρήνη στον κόσμο’. Εάν υπάρχει δύναμη που δεν γνωρίζει την αξία των διαπραγματεύσεων και της διπλωματίας και συνεχώς θέλει να αρπάζει τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τ/κ με επιβολές εναντίον μας, είμαστε έτοιμοι να τους δώσουμε την απάντηση”, ανέφερε ο Ομέρ Τσελίκ.

Ο Ομέρ Τσελίκ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να επιτευχθεί μέσω του εκφοβισμού και της επιβολής. "Η Ελλάδα προσπαθεί να κερδίσει μια περιοχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας 40 χλμ επί του Καστελόριζου φέρνοντας ένα κουρέλι – χαρτί κατοχής που αποκαλείται Χάρτης Σεβίλλης. Μπορεί να γίνει ένα τόσο γελοίο πράγμα. Όλοι όσοι λένε πως είναι η Τουρκία που κλιμακώνει την ένταση ξέρουν καλά πως είναι η Ελλάδα που την αυξάνει αλλά παρόλα αυτά βρίσκονται εντός μιας αλληλεγγύης του μαχαλλά”.

Είπε στη συνέχεια πως ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε πως η Άγκυρα δεν θα είναι η πλευρά που θα εγκαταλείψει το τραπέζι. "Αντί αυτού έχουμε αρκετή διπλωματική εμπειρία για να παραβλέψουμε αυτούς που εκμεταλλεύονται το τραπέζι. Η Ελλάδα πρέπει να το καταλάβει αυτό. Έχουμε απάντηση να δώσουμε στο πεδίο της δράσης σε εκείνους που εκμεταλλεύονται τη διπλωματία για να ετοιμάσουν διοργανώσεις εναντίον της Τουρκίας. Κάνουμε έρευνες εντός της Γαλάζιας Πατρίδας μας”, ανέφερε.

Ο Ομέρ Τσελίκ είπε ότι "η Τουρκία βλέπει το τραπέζι τον διαπραγματεύσεων ως το πιο ισχυρό έδαφος αλλά είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε στο πεδίο της δράσης με εκείνους που δεν θέλουν διαπραγματεύσεις”.