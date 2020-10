Αθλητικά

Eurocup: Ο Προμηθέας... έσπασε το ρόδι

Την πρώτη τους νίκη στον Δ' όμιλο πανηγύρισαν στην Προύσα οι Αχαιοί.

Ο Προμηθέας... έσπασε το ρόδι στο εφετινό EuroCup, πανηγυρίζοντας στην Προύσα την πρώτη του νίκη στον Δ' όμιλο. Οι Αχαιοί επικράτησαν με 93-84 της Μπουρσασπόρ, για την 3η αγωνιστική, υποχρεώνοντας την τουρκική ομάδα στην δεύτερη ήττα της στη διοργάνωση. Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ο Ίαν Μίλερ με 27 πόντους.

Τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας του, η προσήλωση στην άμυνα και ο επιθετικός πλουραλισμός χάρισαν στον Προμηθέα από τα πρώτα λεπτά το προβάδισμα, το οποίο διατήρησε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (46-43).

Ωστόσο, το... ξέσπασμα των Αχαιών από τα 6.75 στην τρίτη περίοδο ήταν αυτό που του έδωσε την ώθηση για να πανηγυρίσει το πρώτο του σπουδαίο «διπλό». Η ελληνική ομάδα έτρεξε από την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου ένα επιμέρους σκορ 14-4, με τρίποντες «εκτελέσεις» από Γιαννόπουλο και Μίλερ, και στο 27΄ ξέφυγε με +13 (60-47). Στον... επίλογο του αγώνα, οι γηπεδούχοι πάλεψαν για την ανατροπή, μείωσαν σε 72-75 στο 35΄ αλλά η διάρκεια του Προμηθέα σε άμυνα και επίθεση, μαζί με την ευστοχία του Μίλερ από τη γραμμή των βολών, οδήγησαν την ελληνική ομάδα στην επιτυχία.

Τα δεκάλεπτα: 25-26, 43-46, 59-68, 84-93

Οι συνθέσεις:

ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ (Ατσίκ): Ακνταμάρ, Μάνφορντ, Τζόουνς 2, Μπατούκ 5 (1), Αρσλάν 7 (1), Νιούμαν 20 (3), Σαβάς, Μουτάφ 16 (3), Κάντζι 11 (1), Τουρέν 20 (4), Χάμιλτον 3 (1).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιατράς): Αγκμπελέσε 9, Λούντζης 3 (1), Τζέιμς 3, Αγραβάνης 10 (3), Φαγιέ 6, Χριστοδούλου 8 (1), Μάντζαρης 5 (1), Γιαννόπουλος 17 (5), Μίλερ 27 (3), Ραντίσεβιτς 5 (1)

Φωτογραφία: promitheasbc.gr