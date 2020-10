Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός- ΗΠΑ: Διακόπηκε η δοκιμή της θεραπείας με αντισώματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι επικαλείται για τη διακοπή της δοκιμής η φαρμακευτική εταιρεία Eli Lilly.

Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Eli Lilly & Co ανακοίνωσε ότι η κλινική δοκιμή της θεραπείας αντισωμάτων για την Covid-19, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση, διακόπηκε λόγω ανησυχίας για την ασφάλεια των ασθενών.

«Λόγω υπερβάλλουσας προσοχής», η ανεξάρτητη επιτροπή παρακολούθησης της ασφάλειας δεδομένων (DSMB) της Activ-3, της κλινικής δομικής τρίτης φάσης της θεραπείας με μονοκλωνικά αντισώματα «συνέστησε τη διακοπή» της, ανέφερε η εκπρόσωπος Μόλι ΜακΚάλι και πρόσθεσε πως η φαρμακοβιομηχανία «στηρίζει την απόφαση της ανεξάρτητης DSMB» για την ασφάλεια των ασθενών που συμμετέχουν στη μελέτη.

Στη φάση Activ-3 εξεταζόταν η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου που ανέπτυξε η Eli Lilly σε συνδυασμό με τη ρεμδεσιβίρη, ένα αντιιικό φάρμακο που έχει λάβει κατεπείγουσα έγκριση για να χορηγείται σε ασθενείς με Covid-19.

Το φάρμακο της Eli Lilly είναι παρόμοιο με εκείνο της Regeneron που χορηγήθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αφότου προσβλήθηκε από τον κορονοϊό.