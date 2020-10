Οικονομία

Φεύγει από την Ελλάδα το εργοστάσιο της Pitsos

Το κλείσιμο του εργοστασίου της Pitsos στην Ελλάδα βάζει τέλος σε μια ιστορία παραγωγής, διάρκειας 155 ετών.

Να κλείσει το εργοστάσιο της Pitsos στην Ελλάδα αποφάσισε η διοίκηση του γερμανικού ομίλου Bosch.

Το εργοστάσιο της Pitsos βρίσκεται στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη Ρέντη, με τη διοίκηση να λαμβάνει την απόφαση για μεταφορά της παραγωγής στην Τουρκία.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Μετάλλου (ΠΟΕΜ) γνωστοποίησε πως απέστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να παρέμβει και να μην κλείσει η συγκεκριμένη βιομηχανική μονάδα.