Πολιτισμός

Χάιδω Τραϊφόρου: Στα “αζήτητα” η σορός της κόρης της Σοφίας Βέμπο

Παρέμβαση του υπουργείου Πολιτισμού, ώστε να γινει δημοσία δαπάνη η κηδεία της.

"Έφυγε" από τη ζωή η κόρη της Σοφίας Βέμπο και του Μίμη Τραϊφόρου. Η εμβληματική τραγουδίστρια και ο θρυλικός ποιητής, στιχουργός και συγγραφέας υιοθέτησαν την Χάιδω όταν ήταν τεσσάρων ετών.

Την είδηση του θανάτου της Χάιδως Τραϊφόρου έκανε γνωστή με ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, ο πρόεδρος του ΣΕΗ Σπύρος Μπιμπίλας επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει κανείς δικός της να αναλάβει την κηδεία.

Μόλις πληροφορήθηκε το θλιβερό γεγονός η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, αποφάσισε να αναλάβει το υπουργείο τα έξοδα της κηδείας, όπως γνωστοποίησε με νέα ανάρτηση ο κ. Μπιμπίλας:

"Το υπουργείο Πολιτισμού μόλις πληροφορήθηκε επίσημα από τον ΣΕΗ για τον ξαφνικό θάνατο της Χάιδως Βέμπο, θετής κόρης της μεγάλης μας Σοφίας Βέμπο, που δεν έχει κανένα συγγενή , ανέλαβε την δαπάνη για την τελετή ...Ευχαριστούμε και προσευχόμαστε η Χάιδω να είναι καλοτάξιδη".