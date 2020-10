Κόσμος

Δασκάλα έπνιξε με καλσόν τον 4χρονο γιο της

Τον κρέμασε από ένα αθλητικό εξάρτημα, μέσα στο σπίτι τους.

Δασκάλα από τη Ρωσία συνελήφθη για τη δολοφονία του 4χρονου γιου της, ο οποίος βρέθηκε κρεμασμένος με το καλσόν της.

Η 43χρονη, Lyubov Melnikova, δολοφόνησε τον 4χρονο όταν ο σύζυγος και οι κόρες τους είχαν βγει για τρέξιμο. Μόλις επέστρεψαν αρνήθηκε να τους αφήσει να μπουν μέσα στο σπίτι. Στη συνέχεια είπε στις κόρες της 13 και 14 ετών, να περιμένουν στο δρόμο, ενώ ο σύζυγός της, Vasily Melnikov μπήκε στο σπίτι.

Όπως αναφέρει η Dailymail, ο άνδρας σοκαρίστηκε όταν είδε το παιδί να κρέμεται από ένα αθλητικό εξάρτημα με το καλσόν γύρω από τον λαιμό μου. Προσπάθησε, μάταια, να επαναφέρει το παιδί στη ζωή. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στον τόπο της τραγωδίας συνέλαβαν τη μητέρα, η οποία ήταν ακίνητη και δεν μπορούσε να εξηγήσει τι συνέβη.