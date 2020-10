Κόσμος

Ολλανδία: Νόμιμη η ευθανασία για παιδιά κάτω των 12 ετών

Τι προβλέπει ο νόμος που ετοιμάζεται να κυρώσει η Ολλανδία. Πόσα παιδιά αφορά θεωρητικά το μέτρο.

Η Ολλανδία ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να νομιμοποιήσει την ευθανασία και για τα παιδιά ηλικίας από ενός μέχρι 12 ετών που πάσχουν από ανίατες ασθένειες στο τελευταίο στάδιο.

Ο υπουργός Υγείας Χούγκο ντε Γιόνγκε ανέφερε ότι θα αναθεωρήσει την ισχύουσα νομοθεσία, βασιζόμενος σε μια μελέτη που συνέταξαν ειδικοί και δείχνει ότι τα παιδιά που πάσχουν από ανίατες ασθένειες υποφέρουν «απελπιστικά».

Η ευθανασία είναι ήδη νόμιμη στην Ολλανδία για τους ανηλίκους άνω των 12 ετών που μπορούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους και για τα βρέφη κάτω του ενός έτους, με τη συγκατάθεση των γονέων τους. Δεν υπάρχει όμως κάποια νομική κάλυψη για τους ανηλίκους από 1 έως 12 ετών, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τη συζήτηση για το αν τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι σε θέση να λάβουν μια τέτοια απόφαση.

Ο ντε Γιόνγκε εξήγησε ότι μια έρευνα που διενήργησαν ειδικοί ιατρικοί εμπειρογνώμονες, κατόπιν εντολής του υπουργείου, έδειξε ότι ο νέος κανονισμός θα μπορούσε να εφαρμόζεται σε 5-10 παιδιά κάθε χρόνο.

«Η μελέτη δείχνει ότι υπάρχει η ανάγκη να μπορούμε να βάλουμε τέλος στη ζωή των παιδιών με ανίατες ασθένειες, τα οποία υποφέρουν απελπιστικά και τρομερά και τα οποία πρόκειται να πεθάνουν εντός προβλέψιμου χρονικού διαστήματος», γράφει σε επιστολή του προς το Κοινοβούλιο ο υπουργός.

Οι υπουργοί της κυβέρνησης συνασπισμού του πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε συμφώνησαν τελικά σήμερα, μετά από πολλούς μήνες διαφωνιών και παρά τις ισχυρές αντιρρήσεις των χριστιανικών κομμάτων.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι με την απόφαση αυτή δεν θα διώκονται οι γιατροί αν τυχόν κάνουν ευθανασία, για την οποία έχουν λάβει έγκριση, σε κάποιο παιδί που υποφέρει.

Το Κοινοβούλιο θα συζητήσει το θέμα την Πέμπτη και η κυβέρνηση σκοπεύει να εφαρμόσει τη νέα ρύθμιση εντός των προσεχών μηνών.

Η Ολλανδία και το Βέλγιο ήταν η πρώτες χώρες του κόσμου που νομιμοποίησαν την ευθανασία το 2002. Το Βέλγιο ενέκρινε την ευθανασία ανηλίκων το 2014 και το ακολούθησε πολύ γρήγορα και η Ολλανδία.