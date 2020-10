Οικονομία

Ασμάτογλου στον ΑΝΤ1: Έτσι θα διανεμηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης (βίντεο)

Ο πρόεδρος των Βενζινοπωλών στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το πετρέλαιο θέρμανσης, την επιδότηση και τις αλλαγές που εξετάζονται.