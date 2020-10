Τεχνολογία - Επιστήμη

Παρουσιάστηκε το νέο iPhone 12 (εικόνες)

Τα βασικά χαρακτηριστικά του, οι τιμές και οι ημερομηνίες που θα κυκλοφορήσει.

Παρουσιάστηκε το νέο iPhone 12, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε τέσσερις παραλλαγές, όλες εξοπλισμένες με την τεχνολογία υποστήριξης του δικτύου 5G.

Το iPhone 12 είναι ίδιο με το 11, αλλά ελαφρύτερο και λεπτότερο και θα στοιχίζει 799 δολάρια, ενώ θα κυκλοφορήσει και iPhone 12 mini 5,4 ιντσών, το οποίο θα είναι κατά 100 δολάρια φθηνότερο. Οι επιλογές των χρωμάτων θα είναι μαύρο, άσπρο, κόκκινο, πράσινο και μπλε, ενώ το πιο εξελιγμένο μοντέλο, το Pro, θα έχει ισχυρότερες κάμερες και θα βγει σε ασημένιο, γκρι του γραφίτη, χρυσό και μπλε και θα στοιχίζει 999 δολάρια και το Pro Max με οθόνη 6,7 ιντσών, θα στοιχίζει 1099 δολάρια.

Αυτό που αναμένεται να προκαλέσει «εκνευρισμό» στους καταναλωτές, είναι ότι πλέον δε θα διατίθεται φορτιστής μαζί με το τηλέφωνο.

Το δίκτυο 5G που υποστηρίζει το νέο μοντέλο της Apple, υπόσχεται γρηγορότερες ταχύτητες, κάνοντας πιο εύκολο το κατέβασμα ταινιών και παιχνιδιών, για παράδειγμα. Όμως το να βρεθεί τέτοιο δίκτυο είναι το πρόβλημα, αφού παρά το ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές κινητών το βάζουν πια, δεν υπάρχει σχεδόν σε καμία χώρα, ούτε στις ΗΠΑ.

Το νέο μοντέλο iPhone και το Pro θα κυκλοφορήσουν στις 23 Οκτωβρίου και το mini και Pro Max στις 13 Νοεμβρίου.

Αν και βγαίνει λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, οι προσδοκίες δεν είναι υψηλές, αφού ο κόσμος δεν έχει πια χρήματα να ξοδέψει λόγω της παγκόσμιας ανεργίας και των προβλημάτων που έχει προκαλέσει σε εγχώριες οικονομίες η πανδημία του κορονοϊού.

Η πανδημία ήταν άλλωστε και ο λόγος που το νέο «αστέρι» της Apple βγαίνει αργότερα, από το Σεπτέμβρη, όπως συνηθίζεται.