Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θερίζει την Ινδία

Μέσα στις τελευταίες 13 μέρες βεβαιώθηκαν περισσότερα από 1 εκατομμύριο κρούσματα!

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων μολύνσεων από τον SARS-CoV-2 στην Ινδία αυξήθηκε κατά 63.509 τις προηγούμενες 24 ώρες φθάνοντας τα 7,24 εκατομμύρια, κατά νεότερα δεδομένα που δημοσιοποίησε σήμερα το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας.

Το ίδιο διάστημα, ακόμη 730 ασθενείς υπέκυψαν εξαιτίας της COVID-19, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στη γιγαντιαία ασιατική χώρα να φθάνει τους 110.586 νεκρούς ως αυτό το στάδιο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων μολύνσεων από τον κορονοϊό στην Ινδία ξεπέρασε τα επτά εκατομμύρια την Κυριακή, καθώς στη χώρα εντοπίστηκαν ένα εκατομμύριο περιπτώσεις μέσα σε δεκατρείς ημέρες. Στη χώρα καταγράφεται ο δεύτερος υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων στην υφήλιο, πίσω από τις ΗΠΑ, που πλησιάζουν τα οκτώ εκατομμύρια.