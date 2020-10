Υγεία - Περιβάλλον

Το “Special Report” στη βόρεια Ελλάδα για τα “κενά στην ιχνηλάτηση” κορονοϊού σε εργοστάσια (βίντεο)

Το “Special Report” και ο Τάσος Τέλλογλου βρέθηκαν σε εργοστάσια της βόρειας Ελλάδας όπου εντοπίστηκαν εκατοντάδες κρούσματα κορονοϊού.