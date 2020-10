Κοινωνία

Δήμαρχος Ηρακλείου στον ΑΝΤ1: Να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Πάνω από 300 αιτήματα για αποζημιώσεις από τις καταστροφές. Σοβαρές καταστροφές και σε επιχειρήσεις. Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών.